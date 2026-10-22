Συνεργασία Volvo – Nvidia στα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

H Volvo θα συνδυάσει τα συστήματα ασφαλείας και την τεχνογνωσία της στον τομέα της μηχανικής με τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικής ισχύος της Nvidia.

Η Volvo Cars επεκτείνει τη συνεργασία της με τη Nvidia για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και αυτοματοποιημένης οδήγησης, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες ανταγωνίζονται για να διαθέσουν στην αγορά ολοένα πιο προηγμένες λειτουργίες χωρίς τη χρήση των χεριών.

Οι δύο εταιρείες δήλωσαν ότι η Volvo θα συνδυάσει τα συστήματα ασφαλείας και την τεχνογνωσία της στον τομέα της μηχανικής με τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικής ισχύος της Nvidia, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων Hyperion, της υπολογιστικής αρχιτεκτονικής και της ολοκληρωμένης πλατφόρμας λογισμικού αυτόνομης οδήγησης.

Αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Mercedes-Benz, η BMW και η Ford επιδιώκουν να αναπτύξουν πιο προηγμένα συστήματα αυτοματοποιημένης οδήγησης, από την οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους χωρίς να απαιτείται ο οδηγός να κρατά το τιμόνι έως την αυτόνομη οδήγηση υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Η Tesla επιδιώκει ευρύτερη έγκριση της τεχνολογίας υποβοηθούμενης οδήγησής της στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των αστικών περιοχών, με πιθανή ψηφοφορία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Δεκέμβριο, σημειώνει το Reuters.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang , δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Στοκχόλμη ότι η συνεργασία με τη Volvo προσφέρει στην εταιρεία κατασκευής τσιπ μια «τεράστια ευκαιρία», λόγω των αυστηρών προτύπων ασφαλείας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο Huang ανέφερε ότι οι λειτουργίες θα εισαχθούν σταδιακά.

«Καθώς το αυτοκίνητο κερδίζει την εμπιστοσύνη και η Volvo αισθάνεται πιο άνετα με τις δυνατότητες των οχημάτων, θα συνεχίσει να επεκτείνει τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης -πρώτα η ασφάλεια», επεσήμανε.

Εκτός από τη Volvo, η Nvidia έχει συνάψει συνεργασίες με ένα ευρύ φάσμα αυτοκινητοβιομηχανιών, μεταξύ των οποίων η Mercedes, η Jaguar Land Rover και η Hyundai.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Volvo, Hakan Samuelsson, δήλωσε ότι η εταιρεία θα ακολουθήσει προσεκτική προσέγγιση στην εφαρμογή της τεχνολογίας.

«Δεν θα διαθέσουμε ποτέ την τεχνολογία σε συνθήκες για τις οποίες γνωρίζουμε ότι δεν είναι ασφαλείς», ανέφερε στους δημοσιογράφους.

Η τεχνολογία, η οποία σύμφωνα με τις προσδοκίες της Volvo θα υποστηρίζει τελικά οδήγηση χωρίς τη χρήση των χεριών τόσο σε αστικά περιβάλλοντα όσο και σε αυτοκινητοδρόμους, αναμένεται να εμφανιστεί σε οχήματα Volvo πριν από το 2030 και θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές, με εξαίρεση την Κίνα, δήλωσε ο Alwin Bakkenes, επικεφαλής μηχανικής λογισμικού της Volvo Cars.