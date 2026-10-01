Σύντομα στην Ευρώπη το Honda Prelude

Το φετινό φθινόπωρο, το υβριδικό Honda Prelude στην περιορισμένης παραγωγής έκδοση Limited Edition θα αρχίσει να διατίθεται στην Ευρώπη.

Μετά την ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση που γνώρισε κατά την πρώτη του παρουσίαση στην Ιαπωνία, το Honda Prelude Limited Edition έρχεται στην Ευρώπη με μια νέα, ξεχωριστή αισθητική ταυτότητα, η οποία αναδεικνύει τις κομψές αναλογίες του μοντέλου και την εκλεπτυσμένη ιαπωνική σχεδίαση.

Η νέα έκδοση περιορισμένης παραγωγής ξεχωρίζει χάρη στον αποκλειστικό χρωματικό της συνδυασμό. Στο εξωτερικό, η νέα εντυπωσιακή απόχρωση Premium Crystal Garnet Metallic της Honda έχει σχεδιαστεί ώστε να αλληλεπιδρά με το φως και να αναδεικνύει τις ρευστές γραμμές και τις καμπύλες του αμαξώματος.

Την εικόνα συμπληρώνουν κόκκινες λεπτομέρειες στους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, κόκκινες δαγκάνες φρένων Brembo και μαύρες ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με diamond-cut φινίρισμα.

Καμπίνα σε ειδική απόχρωση

Στο εσωτερικό, το Prelude Limited Edition υιοθετεί μια ιδιαίτερα κομψή απόχρωση Bordeaux. Τα premium υλικά και οι προσεγμένες λεπτομέρειες αντίθεσης αναβαθμίζουν περαιτέρω την ατμόσφαιρα της καμπίνας, η οποία συνδυάζει τον σπορ χαρακτήρα με υψηλά επίπεδα ποιότητας και άνεσης.

Οι κόκκινες ραφές αντίθεσης προσθέτουν μια κομψή πινελιά στο τιμόνι, την κεντρική κονσόλα και το ταμπλό, αναδεικνύοντας τις εκλεπτυσμένες γραμμές της εσωτερικής σχεδίασης. Η ίδια λεπτομέρεια συνεχίζεται στα εμπρός καθίσματα και τις επενδύσεις των θυρών, δημιουργώντας ένα ενιαίο και ιδιαίτερα προσεγμένο φινίρισμα σε ολόκληρη την καμπίνα.

Το σύνολο ολοκληρώνεται από ειδικά πατάκια με κόκκινη λεπτομέρεια.

Κάθε Prelude Limited Edition διαθέτει επίσης κεντημένο το λογότυπο Prelude στο ταμπλό, δημιουργώντας την αίσθηση μιας ξεχωριστής προσωπικής υπογραφής σε κάθε αυτοκίνητο.

Πλήρως υβριδικό με καινοτόμο κιβώτιο

Κάτω από τη νέα, εκλεπτυσμένη σχεδίαση του, το Prelude Limited Edition διατηρεί το υβριδικό σύστημα e:HEV.

Συγκεκριμένα, το υβριδικό σύστημα αποτελείται από έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων και δύο ηλεκτροκινητήρες, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τους 184 ίππους και τα 315 Nm ροπής. Το υβριδικό σύστημα περιλαμβάνει και μια μπαταρία ιόντων λιθίου που μαζί με τα ηλεκτρικά μοτέρ μπορούν να κινήσουν το αυτοκίνητο μόνο με ρεύμα για μικρές αποστάσεις.

Όσον αφορά το κιβώτιο, το μοτέρ συνδυάζεται με αυτόματη μετάδοση που στέλνει την κίνηση αποκλειστικά στους μπροστινούς τροχούς, με τη μάρκα προσφέρει επίσης τη νέα τεχνολογία S+ Shift. Το σύστημα αυτό προσομειώνει τον ήχο και την αίσθηση ενός κιβωτίου 8 σχέσεων με σκοπό να δημιουργήσει μια ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ του αυτοκινήτου και του οδηγού.

Η τεχνολογία ελέγχεται με χειριστήρια που βρίσκονται στο τιμόνι, ενισχύοντας τον fun-to-drive χαρακτήρα του μοντέλου.

Το Prelude Limited Edition, για το Model Year 2027, θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη από το φθινόπωρο του 2026.