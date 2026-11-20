H πλατφόρμα iSeeCars, εξετάζοντας 395 εκατομμύρια αυτοκίνητα, ανακοίνωσε την λίστα με τα αυτοκίνητα που είναι πιο πιθανό να κάνουν 400.000 χιλιόμετρα χωρίς να τους συμβεί κάποια βλάβη.

Μία από τις πιο διαχρονικές παραδοχές είναι η αξιοπιστία που προσφέρουν τα ιαπωνικά αυτοκίνητα. Πρόκειται για μια πεποίθηση που περνά από τον πατέρα στο γιο και ισχύει – ίσως με κάποιες εξαιρέσεις – ακόμη και σήμερα.

Η πρόσφατη έρευνα της αμερικανικής πλατφόρμας iSeeCars έρχεται να επιβεβαιώσει με εμφατικό τρόπο αυτόν τον ισχυρισμό. Παρότι τα στοιχεία αφορούν την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες και κυριαρχούν διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων σε σχέση με την Ευρώπη, τα αποτελέσματα αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη φιλοσοφία των Ιαπώνων.

Εξετάστηκαν δεδομένα από 395 εκατομμύρια οχήματα

Η έρευνα ανέλυσε δεδομένα από περισσότερα από 395 εκατομμύρια οχήματα, εξετάζοντας ποιες μάρκες και ποια μοντέλα έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να ξεπεράσουν το ορόσημο των 250.000 μιλίων, δηλαδή 400.000 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η υπέρβαση αυτού του ορίου παραμένει σπάνια για το μέσο αυτοκίνητο, καθώς οι πιθανότητες να τα καταφέρει περιορίζονται μόλις στο 5,4%.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τις 33 εταιρείες κατασκευής οχημάτων που αξιολογήθηκαν, μόλις 5 κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτόν τον μέσο όρο.

Το Toyota Sequoia.

Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται το Toyota Sequoia, το οποίο συγκεντρώνει 42,3% πιθανότητες να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 400.000 χιλιόμετρα, επίδοση σχεδόν 8 φορές υψηλότερη από τον μέσο όρο. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το Lexus LS με ποσοστό 38,8%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το Toyota 4Runner με 33,1%. Την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν το υβριδικό Lexus RX, καθώς και τα pick-up Toyota Tundra και Toyota Tacoma.

Η υπεροχή των Toyota, Lexus και Honda/Acura αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι μάρκες αυτές καταλαμβάνουν τις 25 από τις 27 πρώτες θέσεις της λίστας. Το πρώτο μη-Toyota μοντέλο είναι το Honda Accord Hybrid στη δέκατη θέση, ενώ συνολικά, τα μοντέλα των Honda/Acura καταλαμβάνουν δέκα θέσεις στα πρώτα 27 αυτοκίνητα. Οι μόνες εξαιρέσεις σε αυτή την ιαπωνική παντοκρατορία είναι η Mercedes G-Class, η οποία αποτελεί το μοναδικό ευρωπαϊκό μοντέλο στην πρώτη 15άδα και το Chevrolet Suburban.

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Σε επίπεδο κατασκευαστών, η Toyota κατακτά την πρώτη θέση με ποσοστό 19,7%, επίδοση 3,7 φορές υψηλότερη από τον μέσο όρο της αγοράς, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Lexus με 14,4%. Όπως επισημαίνει ο αναλυτής της iSeeCars, Karl Brauer, τα δεδομένα αποδεικνύουν πως εταιρείες όπως η Toyota και η Honda ακολουθούν μια εταιρική φιλοσοφία που εστιάζει στην αξιοπιστία, προσφέροντας αυτοκίνητα ιδανικά για όσους αναζητούν να τα κρατήσουν πολλά χρόνια.

Η πλήρης λίστα με τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα

Η κατάταξη της έρευνας ανά μοντέλο, ενώ δίπλα παρατίθενται οι πιθανότητεες κάθε αυτοκινήτου να φτάσει τα 400.000 χιλιόμετρα χωρίς κάποια σοβαρή βλάβη.