Tα αλλάζει όλα η Mercedes – Μετατρέπει τα παρμπρίζ και τα παράθυρα σε οθόνες

H Mercedes παρουσίασε φωτεινά στοιχεία LED ενσωματωμένα απευθείας στα κρύσταλλα των παραθύρων, μια ολογραφική οθόνη που προβάλλει περιεχόμενο στο παρμπρίζ, καθώς και έναν ευέλικτο μετατροπέα ισχύος, σχεδιασμένο για ηλεκτρικές αρχιτεκτονικές 800 volt.

Η Mercedes-Benz αποκάλυψε μια νέα πρωτοποριακή τεχνολογία, που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί λαμβάνουν πληροφορίες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα μελλοντικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια.

Συγκεκριμένα, η γερμανική εταιρεία δημιουργήσε φωτεινά στοιχεία LED ενσωματωμένα απευθείας στα κρύσταλλα των παραθύρων. Ουσιαστικά, μιλάμε για μια ολογραφική οθόνη που προβάλλει περιεχόμενο στο παρμπρίζ, καθώς και έναν ευέλικτο μετατροπέα ισχύος, σχεδιασμένο για ηλεκτρικές αρχιτεκτονικές 800 volt.

Η τεχνολογία αυτή, επιτρέπει για παράδειγμα, την επιλεκτική προβολή προειδοποιητικών μηνυμάτων, συμβόλων ασφαλείας ή πληροφοριών σχετικών με την κυκλοφορία στο πίσω παρμπρίζ, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Όταν δεν προβάλλεται κάποιο περιεχόμενο, τα στοιχεία απεικόνισης, τα οποία είναι ενσωματωμένα σε στρώσεις στο πολυστρωματικό γυαλί, παραμένουν σχεδόν αόρατα και εναρμονίζονται πλήρως με τον σχεδιασμό του οχήματος.

Δύο εξειδικευμένες τεχνολογίες LED

Δύο εξειδικευμένες τεχνολογίες LED επιτρέπουν διαφορετικές εφαρμογές. Τα Mini-LED είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για μεγαλύτερες επιφάνειες προβολής, όπως το πίσω παρμπρίζ. Μεταξύ άλλων, επιτρέπουν την απεικόνιση φώτων πέδησης, προειδοποιητικών συμβόλων ή κυκλοφοριακών ενδείξεων προς τους οδηγούς που ακολουθούν.

Από την άλλη πλευρά, τα Micro-LED προσφέρουν υψηλή ανάλυση και είναι, συνεπώς, ιδανικά για απαιτητικές οπτικές απεικονίσεις σε μικρότερες επιφάνειες, όπως για παράδειγμα η προβολή κινούμενων γραφικών (animations). Και οι δύο τεχνολογίες ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία: το περιεχόμενο εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη και, κατά τα άλλα, παραμένει πρακτικά αόρατο.

Ολογραφική οθόνη: Το παρμπρίζ μετατρέπεται σε επιφάνεια επικοινωνίας κατά παραγγελία

Η Mercedes προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται οι επιφάνειες προβολής στο αυτοκίνητο. Αντί για τις συμβατικές οθόνες, η εταιρεία διερευνά τη δυνατότητα αξιοποίησης περιοχών του οχήματος που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανεκμετάλλευτες ως δυνητικές επιφάνειες προβολής πληροφοριών.

Στο πλαίσιο αυτό, εξελίσσει μια ολογραφική οθόνη, η οποία μετατρέπει το παρμπρίζ σε επιφάνεια επικοινωνίας. Ένας προβολέας, ενσωματωμένος στο ταμπλό, προβάλλει περιεχόμενο στο εμπρόσθιο παρμπρίζ.

Μια ειδική, διαφανής μεμβράνη, ενσωματωμένη σε στρώσεις στο γυαλί, αξιοποιεί τα λεγόμενα «ολογραφικά οπτικά στοιχεία» (Holographic Optical Elements – HOE), ώστε να αντανακλά επιλεκτικά τα μήκη κύματος του φωτός που εκπέμπει ο προβολέας. Η συγκεκριμένη τεχνολογία συγκεντρώνει το φως με τέτοιον τρόπο, ώστε η εικόνα να παραμένει ορατή ακόμη και υπό έντονη ηλιοφάνεια.

Επιπλέον, η εικόνα είναι ορατή μόνο από συγκεκριμένες γωνίες θέασης. Έτσι, ο οδηγός δεν μπορεί να δει το περιεχόμενο που προβάλλεται στην πλευρά του συνοδηγού και αντίστροφα.

Η τεχνολογία αυτή ανοίγει νέες δυνατότητες για την προβολή πληροφοριών και ψυχαγωγικού περιεχομένου, όπως πληροφορίες σχετικά με σημεία ενδιαφέροντος, δεδομένα οδήγησης ή ταινίες.

Η πρωτοποριακή αυτή οθόνη δεν είναι μόνιμα ορατή, αλλά ενεργοποιείται και προβάλλει περιεχόμενο μόνο όταν χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο, το παρμπρίζ μπορεί να αξιοποιείται, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, για πλοήγηση, βιντεοκλήσεις, πληροφορίες οδήγησης ή ψυχαγωγία, χωρίς να αλλοιώνεται μόνιμα η αισθητική του εσωτερικού του οχήματος.

Καινοτόμος μετατροπέας ισχύος

Ο Mercedes-Benz Power Converter είναι μια τεχνολογία που προορίζεται για μελλοντικά ηλεκτρικά οχήματα και αξιοποιεί προγραμματιζόμενους μικρομετατροπείς (micro-converters), προκειμένου να ελέγχει τη ροή ενέργειας κάθε μεμονωμένου στοιχείου της μπαταρίας. Παράλληλα, μπορεί να παρέχει σταθερή τάση υψηλής τάσης έως και 800 Volt, ανεξάρτητα από την κατάσταση φόρτισης ή τη γήρανση των στοιχείων της μπαταρίας.

Διαβάστε επίσης: Σε ποιες αγορές ποντάρει η Mercedes για να αυξήσει τα κέρδη της

Με τον τρόπο αυτό, οι μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά ισχύος θα μπορούν στο μέλλον να σχεδιάζονται με σημαντικά μεγαλύτερη ευελιξία, υψηλότερη απόδοση και πιο συμπαγή διάταξη. Παράλληλα, θα υποστηρίζονται λειτουργίες όπως η μετατροπή εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος (AC/DC), καθώς και η αμφίδρομη φόρτιση, για παράδειγμα μέσω των τεχνολογιών Vehicle-to-Home και Vehicle-to-Grid.

Η τρέχουσα γενιά της τεχνολογίας επιτυγχάνει ήδη ισχύ έως 3 kW και υποστηρίζει εφαρμογές τόσο εναλλασσόμενου όσο και συνεχούς ρεύματος (AC και DC).

Ο Power Converter δημιουργεί έτσι νέες δυνατότητες στον σχεδιασμό των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης και των λειτουργιών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Η τεχνολογία επιτρέπει την ουσιαστική αποσύνδεση της παροχής της απαιτούμενης τάσης υψηλής τάσης από την αρχιτεκτονική της μπαταρίας, καθώς αυτή μπορεί πλέον να επιτυγχάνεται μέσω ηλεκτρονικών ισχύος που ελέγχονται από λογισμικό.

Ιδιαίτερη προοπτική παρουσιάζει η αρθρωτή εφαρμογή της τεχνολογίας απευθείας στο επίπεδο των μεμονωμένων στοιχείων της μπαταρίας ή ομάδων στοιχείων. Πολλαπλοί Power Converters, συνδεδεμένοι παράλληλα, ρυθμίζουν ανεξάρτητα τις ροές ενέργειας και συνεργάζονται για την παροχή σταθερής τάσης συνεχούς ρεύματος (DC) υψηλής τάσης.

Με αυτόν τον τρόπο, η συνολική ισχύς μπορεί να προσαρμόζεται με ευελιξία στις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε οχήματος και συστήματος. Ταυτόχρονα, η τάση εξόδου υψηλής τάσης δεν εξαρτάται πλέον άμεσα από τον αριθμό των στοιχείων της μπαταρίας που είναι συνδεδεμένα σε σειρά, αλλά διαμορφώνεται μέσω των αποκεντρωμένων μετατροπέων και του ελέγχου τους βάσει λογισμικού.

Στις μελλοντικές αρχιτεκτονικές οχημάτων, ο Power Converter θα μπορεί να συνδυάζει σε μία ενιαία μονάδα υλικού (hardware) πολλαπλές λειτουργίες που σήμερα εκτελούνται από ξεχωριστά συστήματα.

Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνολογία δημιουργεί νέες δυνατότητες και μεγαλύτερη ελευθερία στον σχεδιασμό της μπαταρίας και του συστήματος μετάδοσης κίνησης. Θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της αυτονομίας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, ενώ παράλληλα θα διευκόλυνε την αρθρωτή σχεδίαση συστημάτων κίνησης για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) και plug-in υβριδικά μοντέλα (PHEV).