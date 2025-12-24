Τα αυτοκίνητα που μπαίνουν στην πρίζα αυξάνουν την εμπορική τους επιρροή στην Ευρώπη

Τα plug-in υβριδικά καθώς και τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνεχίζουν την ανοδική του πορεία για το 2025 στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς.

Το 2025 διαμορφώνεται ως μια εξαιρετική χρονιά για τα ηλεκτροκίνητα και επαναφορτιζόμενα οχήματα στην Ευρώπη, με τις πωλήσεις τόσο των αμιγώς ηλεκτρικών (EV) όσο και των plug‑in υβριδικών (PHEV) να σημειώνουν σημαντική άνοδο και να συνεισφέρουν καθοριστικά στην τόνωση της αγοράς στην ευρύτερη περιοχή της Γηραιάς Ηπείρου (βλ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στις παραπάνω χώρες και περιοχές αυξήθηκαν πάνω από 27% από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, φτάνοντας σχεδόν τις 2,3 εκατομμύρια μονάδες. Την ίδια περίοδο, ανοδική ήταν και η πορεία που κατέγραψαν τα plug‑in υβριδικά, τα οποία ξεπέρασαν μέσα στο έτος τις 1,1 εκατομμύρια μονάδες σημειώνοντας ποσοστιαία άνοδο άνω του 33%.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των αυτοκινήτων και στις δύο αυτές κατηγορίες ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή τον περασμένο Νοέμβριο, με τις πωλήσεις των EVs να αυξάνονται πάνω από 37% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Ταυτόχρονα, εκείνες των PHEVs κατέγραψαν άλμα που άγγιξε σχεδόν το 34% τον ίδιο μήνα.

Καταδεικνύοντας ότι η ζήτηση για οχήματα με μηδενικές ή μειωμένες εκπομπές ρύπων παραμένει ισχυρή, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, χωρίς την ώθηση από τα ηλεκτρικά και plug‑in υβριδικά μοντέλα, η συνολική αγορά νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη θα είχε σημειώσει αισθητή πτώση, καθώς τα παραδοσιακά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης συνεχίζουν να χάνουν έδαφος.

Σε ότι αφορά τους κατασκευαστές (και πρωταγωνιστές), η Tesla είδε μια ανάκαμψη στις ευρωπαϊκές της πωλήσεις τον Νοέμβριο, με το Model 3 να είναι το πιο δημοφιλές EV τον συγκεκριμένο μήνα. Ωστόσο, οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις της βρίσκονται σε πτώση σε σύγκριση με πέρυσι, γεγονός που έχει επιτρέψει σε άλλες μάρκες όπως η Volkswagen, η Skoda και η Renault να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.

Σε αντίθεση με την Tesla, οι Κινέζοι κατασκευαστές (και κυρίως η BYD) παρουσιάζουν έντονη ανάπτυξη, ειδικά στα PHEVs, όπου τα μοντέλα τους σημειώνουν μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις τους. Και, όπως είναι αναμενόμενο, αυτό είναι κάτι που καταδεικνύει με τον πλέον πειστικό τρόπο την ταχύτητα με την οποία η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία διεκδικεί ολοένα και μεγαλύτερα μερίδια στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σε γενικές γραμμές, και παρά τις υπαναχωρήσεις των Βρυξελλών σε ότι αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους, το 2025 δείχνει και με την… βούλα πλέον την Ευρώπη να παραμένει στο προσκήνιο της παγκόσμιας μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση, με σταθερά αυξανόμενη αποδοχή των ηλεκτρικών και plug‑in υβριδικών οχημάτων από τους αγοραστές.