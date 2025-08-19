Τα αυτοκίνητα της Xiaomi έρχονται στην Ευρώπη – Πότε θα διατεθούν στην αγορά;

Ο κινεζικός κολοσσός των smartphones προλειαίνει το έδαφος για το λανσάρισμα των αυτοκινήτων της στην αγορά της Ευρώπης.

Αποφασισμένη να διασταυρώσει τα ξίφη της με την Tesla και την BYD σε διεθνές επίπεδο είναι η Xiaomi, η οποία σκοπεύει να λανσάρει το πρώτο της ηλεκτρικό όχημα στην Ευρώπη έως το 2027.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, λεπτομέρειες για τα σχέδια επέκτασης της Xiaomi ανακοινώθηκαν από τον πρόεδρο της εταιρείας, Lu Wiebing, λίγο μετά την άνοδο 31% στα τριμηνιαία της έσοδα, εξαργυρώνοντας το επιτυχημένο λανσάρισμα του δεύτερου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της, YU7. Οι υψηλές εμπορικές πτήσεις του εν λόγω οχήματος επέτρεψαν στον τεχνολογικό κολοσσό να αντισταθμίσει την επιβράδυνση στη ζήτηση για smartphones.

Η Xiaomi έχει εκφράσει φιλοδοξίες για διεθνή επέκταση και κατά το παρελθόν, χωρίς ωστόσο να έχει αναφερθεί σε συγκεκριμένες αγορές στόχους. Σύμφωνα, βέβαια, με το Bloomberg, η Ευρώπη αποτελεί συνηθισμένο προορισμό για κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η BYD, που αναζητούν προσοδοφόρες αγορές.

Σύμμαχος τους είναι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οι οποίες προσελκύουν κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών, εν μέρει για να μετριάσουν τον αντίκτυπο των δασμών των ΗΠΑ.

Στόχος της Xiaomi είναι να αναδειχθεί σε μία από τις 5 μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως, παρά τα προβλήματα στην παραγωγή που έχουν δημιουργήσει μεγάλους χρόνους αναμονής, ξεπερνώντας ακόμα και το ένα έτος.

Το δεύτερο τρίμηνο (Απρίλιος-Ιούνιος) του έτους, τα έσοδα της Xiaomi αυξήθηκαν στα 16,2 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας οριακά τη μέση εκτίμηση των καταναλωτών. Το ίδιο διάστημα παρέδωσε 81.302 οχήματα, ενώ σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου ο αριθμός ανέρχεται σε 157.000 οχήματα.

Αυτή τη στιγμή η γκάμα αυτοκινήτων της Xiaomi απαρτίζεται από δύο ηλεκτρικά μοντέλα, το Xiaomi SU7, ένα σεντάν μήκους 4.997 χλστ. και ένα αντίστοιχου μήκους SUV, υπό την ονομασία YU7.

Αμφότερα, εξοπλίζονται με προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, με σκοπό να προσφέρουν μια ξεχωριστή επικοινωνία μεταξύ χρήστη και οχήματος. Ενδεικτικά το SU7 φέρει κεντρική οθόνη αφής 16,1 ιντσών, ανάλυσης 3K ultra-clear, αλλά και ένα πανοραμικό head-up-display 56 ιντσών.

Διατίθεται σε τρεις εκδόσεις -τις SU7, SU7 Pro και SU7 Max. Η πρώτη χρησιμοποιεί μια μπαταρία LFP της BYD με χωρητικότητα 73,6 kWh και στον μάλλον αισιόδοξο… κινεζικό WLTP (βλ. CLTC) προσφέρει αυτονομία έως και 700 χλμ. Την κίνηση εδώ προσφέρει ένας ηλεκτροκινητήρας με την ονομασία HyperEngine V6 και μέγιστη ισχύ 299 ίππους, σε συνδυασμό με μέγιστη ροπή 400 Nm.

Η ενδιάμεση έκδοση Pro αντλεί ενέργεια από την μπαταρία Shenxing της κινεζικής επίσης CATL με χωρητικότητα 94,3 kWh, που εκτοξεύει, κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις, την αυτονομία στα 830 χλμ. διαθέτοντας και αυτή μία ηλεκτρική μονάδα.

Το Xiaomi SU7 Max αντλεί ενέργεια από την μπαταρία Qilin της CATL με χωρητικότητα 101 kWh και ηλεκτρικό κύκλωμα σύστημα 800 V – όπως και η ενδιάμεση έκδοση Pro. Αυτό το Xiaomi εξασφαλίζει αυτονομία 810 χλμ. με μία μόνο φόρτιση και ενσωματώνει δύο ηλεκτρικούς κινητήρες που συνδυαστικά παράγουν μέγιστη ισχύ 673 ίππων, σε συνδυασμό με ροπή 838 Nm.