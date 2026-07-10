Τα δύο αυτοκίνητα που διέπρεψαν στις νέες αυστηρές δοκιμές του Euro NCAP

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες δείχνουν να προσαρμόζονται στα νέα αυστηρά πρωτόκολλα αξιολόγησης της ασφάλειας των αυτοκινήτων.

Με αφετηρία το 2026, ο Euro NCAP έχει εισάγει τα νέα πρωτόκολλα αξιολόγησης ασφάλειας, τα οποία σηματοδοτούν τη μεγαλύτερη αλλαγή στο σύστημα δοκιμών του εδώ και χρόνια.

Με τα νέα κριτήρια, ο ανεξάρτητος οργανισμός δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, στην ικανότητα αποφυγής ατυχημάτων, στην προστασία επιβατών διαφορετικής ηλικίας και σωματότυπου, αλλά και στην ασφάλεια μετά από μια σύγκρουση.

Οι πρώτες δοκιμές με βάση τα νέα, αυστηρότερα πρότυπα δείχνουν ότι οι κατασκευαστές έχουν ήδη προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις. Τόσο η νέα BMW iX3 όσο και το Zeekr 7GT απέσπασαν την κορυφαία διάκριση των πέντε αστέρων.

Ο Euro NCAP βασίζεται σε τέσσερα στάδια ασφαλείας τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω:

Ασφαλής Οδήγηση: Αξιολογείται πόσο βοηθά το αυτοκίνητο τον οδηγό να κινείται με ασφάλεια, μέσω συστημάτων υποβοήθησης και προειδοποίησης.

Αξιολογείται πόσο βοηθά το αυτοκίνητο τον οδηγό να κινείται με ασφάλεια, μέσω συστημάτων υποβοήθησης και προειδοποίησης. Αποφυγή Σύγκρουσης: Εξετάζεται η ικανότητα του οχήματος να αναγνωρίζει κινδύνους και να αποτρέπει ή να περιορίζει ένα ατύχημα.

Εξετάζεται η ικανότητα του οχήματος να αναγνωρίζει κινδύνους και να αποτρέπει ή να περιορίζει ένα ατύχημα. Προστασία στη Σύγκρουση: Αξιολογείται η προστασία που προσφέρουν το αμάξωμα, οι αερόσακοι και οι ζώνες ασφαλείας στους επιβάτες και στους ευάλωτους χρήστες του δρόμου.

Αξιολογείται η προστασία που προσφέρουν το αμάξωμα, οι αερόσακοι και οι ζώνες ασφαλείας στους επιβάτες και στους ευάλωτους χρήστες του δρόμου. Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση: Εξετάζεται κατά πόσο το όχημα διευκολύνει το έργο των συνεργείων διάσωσης και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη φροντίδα των επιβατών μετά από ένα ατύχημα.

Στην κατηγορία «Ασφαλής Οδήγηση» η BMW iX3 συγκέντρωσε βαθμολογία 73%. Όπως αναφέρει ο οργανισμός, το σύστημα παρακολούθησης οδηγού αποδείχθηκε αποτελεσματικό στην ανίχνευση φυσιολογικής κόπωσης και μειωμένης ικανότητας οδήγησης, αν και παρουσίασε χαμηλότερη ευαισθησία στην ανίχνευση σύντομων οπτικών περισπασμών.

Κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής πραγματικών συνθηκών οδήγησης μήκους 2.000 χιλιομέτρων σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Αυστρία, το σύστημα υποβοήθησης ορίων ταχύτητας αναγνώρισε σωστά τις αλλαγές στις πινακίδες στο 86% των περιπτώσεων, καλύπτοντας το 97% της συνολικής διαδρομής.

Στην κατηγορία «Αποφυγή Σύγκρουσης» το βαυαρικό SUV συγκέντρωσε βαθμολογία 83%. Μεταξύ άλλων, το σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (AEB) ξεπέρασε με άνεση τις νέες απαιτήσεις του Euro NCAP, παρουσιάζοντας πολύ καλή ικανότητα αποφυγής ή περιορισμού συγκρούσεων σε σενάρια μεταξύ οχημάτων, σε διασταυρώσεις και σε περιπτώσεις με μοτοσικλέτες. Η προστασία πεζών και ποδηλατών ήταν εξαιρετική, ενώ πολύ καλή ήταν και η απόδοση των συστημάτων αποφυγής ακούσιας αλλαγής λωρίδας.

Στην κατηγορία «Προστασία στη Σύγκρουση» η βαθμολογία ήταν 86%. Η iX3 συγκέντρωσε τη μέγιστη βαθμολογία σε όλες τις πλευρικές δοκιμές πρόσκρουσης, χάρη και στον στάνταρ κεντρικό αερόσακο που εμποδίζει τις συγκρούσεις μεταξύ των επιβατών.

Οι δοκιμές μετωπικής πρόσκρουσης έδειξαν καλή ή επαρκή προστασία για όλες τις σωματοδομές ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένου του μικρόσωμου γυναικείου ανδρεικέλου στη θέση του συνοδηγού.

Στην κατηγορία «Ασφάλεια μετά τη σύγκρουση», το όχημα σημείωσε εξαιρετική επίδοση με 95%. «Το ενσωματωμένο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης (eCall) συνεργάζεται αξιόπιστα με τις υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης», εξηγεί ο Euro NCAP.

Επιπλέον, η ηλεκτρική αρχιτεκτονική υψηλής τάσης πραγματοποίησε άψογο διαχωρισμό της μπαταρίας, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ενώ όλες οι ηλεκτρικά ενεργοποιούμενες χειρολαβές θυρών επεκτάθηκαν και παρέμειναν πλήρως λειτουργικές μετά την πρόσκρουση.

Εξαιρετικές ήταν οι επιδόσεις και του Zeekr 7GT. Το πανίσχυρο ηλεκτρικό Shooting Brake συγκέντρωσε βαθμολογία 79% στην κατηγορία «Ασφαλής Οδήγηση», διαθέτοντας ένα προηγμένο σύστημα παρακολούθησης οδηγού, το οποίο έλαβε τη μέγιστη βαθμολογία στην αντιμετώπιση έντονων οπτικών περισπασμών, καθώς και κόπωσης και υπνηλίας.

Παράλληλα, το μοντέλο ενσωματώνει προηγμένους αισθητήρες που εντοπίζουν λανθασμένη χρήση της ζώνης ασφαλείας μόνο γύρω από τη λεκάνη, καθώς και χειροκίνητο διακόπτη απενεργοποίησης του εμπρός αερόσακου συνοδηγού για παιδικά καθίσματα που τοποθετούνται με φορά προς τα πίσω. Επιπλέον, διαθέτει στάνταρ σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιού, το οποίο ειδοποιεί εξωτερικά άτομα σε περίπτωση που ένα παιδί έχει παραμείνει μέσα στο αυτοκίνητο.

Σε δοκιμή οδήγησης 2.000 χιλιομέτρων σε δρόμους της Ισπανίας και της Γαλλίας, το σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας αναγνώρισε σωστά τις πινακίδες ορίων ταχύτητας στο 79% των περιπτώσεων, καλύπτοντας το 89% της συνολικής απόστασης.

Στην κατηγορία Αποφυγή Σύγκρουσης, το 7GT σημείωσε εξαιρετικό αποτέλεσμα (89%), με τα ενεργά συστήματα ασφάλειας να αντιδρούν πολύ αποτελεσματικά. Το σύστημα AEB παρουσίασε σχεδόν άψογη λειτουργία σε μια σειρά επικίνδυνων σεναρίων, περιορίζοντας κινδύνους από μετωπικές συγκρούσεις, συγκρούσεις κατά την όπισθεν και διασταυρώσεις.

Το Zeekr 7GT παρουσίασε πολύ καλά αποτελέσματα και στην κατηγορία «Προστασία στη Σύγκρουση» (93%), λαμβάνοντας τη μέγιστη βαθμολογία σε δοκιμές πλευρικής πρόσκρουσης με κινητό φράγμα, πλευρικού στύλου και πρόσκρουσης επιβάτη στην απέναντι πλευρά, εν μέρει χάρη στον κεντρικό αερόσακο.

Οι δοκιμές μετωπικής πρόσκρουσης έδειξαν καλή ή επαρκή προστασία ενηλίκων, ενώ οι πίσω παιδικές κούκλες έλαβαν τη μέγιστη βαθμολογία.

Στην κατηγορία «Ασφάλεια μετά τη σύγκρουση», το Zeekr 7GT ισοφάρισε την iX3 με 95%, πραγματοποιώντας αυτόματο διαχωρισμό της υψηλής τάσης, αυτόματο ξεκλείδωμα θυρών και εξαιρετική των δυνάμεων που αναπτύσσονται κατά την πρόσκρουση. .

Οι χειροκίνητες χειρολαβές θυρών παρέμειναν άθικτες και μπορούσαν να ανοίξουν σε όλες τις δοκιμές. Οι μοναδικοί βαθμοί που χάθηκαν οφείλονταν στο γεγονός ότι η λειτουργία TPS eCall δεν πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία.