Τα μικρά SUV στην Ευρώπη επιταχύνουν προς τον εξηλεκτρισμό, καθώς αυξάνονται οι επιλογές σε ηλεκτρικά οχήματα.

Η κατηγορία των μικρών SUV καλύπτει το χαμένο έδαφος στον τομέα του εξηλεκτρισμού, έχοντας καταγράψει για χρόνια ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ηλεκτρικών οχημάτων (EV) μεταξύ των ευρωπαϊκών κατηγοριών οχημάτων.

Με ώθηση από τη ζήτηση για τα αμιγώς ηλεκτρικά Opel Frontera και Ford Puma, το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην κατηγορία των μικρών SUV στην Ευρώπη υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας το 14%.

Η κυκλοφορία νέων ηλεκτρικών μοντέλων από τη Renault και την Kia, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση της διαθεσιμότητας οχημάτων που βασίζονται στην πλατφόρμα «Smart Car» του Oμίλου Stellantis -συμπεριλαμβανομένου του Citroen C3 Aircross-, συνέβαλαν επίσης στην αύξηση του μεριδίου των ηλεκτρικών οχημάτων στο 14% κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, σημειώνει το Automotive News Europe.

Υπερδιπλάσιο το μερίδιο των μικρών ηλεκτρικών SUV φέτος

Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με το 6,7% που είχε καταγραφεί στην ίδια κατηγορία κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων αγοράς Dataforce.

Τον Σεπτέμβριο, το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήλθε σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας το 18%, καθώς περισσότεροι Ευρωπαίοι αγοραστές στράφηκαν στα ηλεκτρικά οχήματα για να αντισταθμίσουν την άνοδο των τιμών της βενζίνης, η οποία συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό παρέμεινε χαμηλότερο από το συνολικό μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά, το οποίο ανήλθε στο 30% τον περασμένο μήνα.

Παλαιότερα, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία περιορίζονταν από την έλλειψη προσιτών μικρών SUV με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Το γεγονός αυτό επηρέασε αρνητικά και τις συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, δεδομένου ότι η κατηγορία των μικρών SUV είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, μετά την κατηγορία των compact SUV.

Ως απάντηση, οι αυτοκινητοβιομηχανίες λάνσαραν νέα μικρά ηλεκτρικά SUV με χαμηλότερες τιμές εκκίνησης.

Πρωτιά για το Ford Puma

Η ηλεκτρική έκδοση του Ford Puma ξεπέρασε το Hyundai Kona, αναδεικνύοντας το μοντέλο ως το ηλεκτρικό όχημα (EV) με τις περισσότερες πωλήσεις στην κατηγορία, καθώς οι πωλήσεις του αυξήθηκαν κατά 114% φτάνοντας τις 28.391 μονάδες. Το Frontera κατέλαβε την τρίτη θέση με αύξηση 226%, ενώ ακολούθησαν το EV2 και το Renault 4.

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Η Suzuki και η Toyota προστέθηκαν επίσης στη λίστα με τα ηλεκτρικά μοντέλα κορυφαίων πωλήσεων, με το e-Vitara και το συγγενικό του μοντέλο, Urban Cruiser, αντίστοιχα.

Το τοπ 10 των μικρών ηλεκτρικών SUV

1.Ford Puma – 28.391 ταξινομήσεις

2.Hyundai Kona – 24.550 ταξινομήσεις

3.Opel Frontera – 24.236 ταξινομήσεις

4.Kia EV2 – 23.313 ταξινομήσεις

5.Renault 4 E-Tech – 22.167 ταξινομήσεις

6.Citroen C3 Aircross – 18.685 ταξινομήσεις

7.Peugeot 2008 – 16.812 ταξινομήσεις

8.Toyota Urban Cruiser – 13.711 ταξινομήσεις

9.BYD Atto 2 – 13.426 ταξινομήσεις

10.Jaecoo 5 – 11.305 ταξινομήσεις

Στην κορυφή των μικρών SUV το Toyota Yaris Cross

Οι συνολικές πωλήσεις στην κατηγορία ανήλθαν σε σχεδόν 1,7 εκατομμύρια μονάδες κατά το εννεάμηνο -σημειώνοντας αύξηση 8,4%- με το Toyota Yaris Cross να ηγείται, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν το Peugeot 2008 και το Ford Puma.

Ωστόσο, οι πωλήσεις των επτά μοντέλων με τις υψηλότερες επιδόσεις στη συγκεκριμένη κατηγορία σημείωσαν όλες πτώση, με το Dacia Duster -το οποίο κατέλαβε την 4η θέση- να καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση, της τάξης του 22%.

Το Yaris Cross αναδείχθηκε στο κορυφαίο υβριδικό μοντέλο της κατηγορίας των μικρών SUV, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία των εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης φέτος.

Η ζήτηση για υβριδικά οχήματα αυξήθηκε κατά 9%, αντιπροσωπεύοντας λίγο λιγότερο από το ένα τέταρτο του συνόλου των πωλήσεων μικρών SUV κατά το πρώτο εννεάμηνο. Η άνοδος αυτή προήλθε από την υβριδική έκδοση του MG ZS, καθώς και από τις υβριδικές εκδοχές των Dacia Duster και Jaecoo 5.

Ο Όμιλος Stellantis, παρέμεινε ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης στην κατηγορία των μικρών SUV, συγκεντρώνοντας το ένα τέταρτο του συνόλου των πωλήσεων έως τον Σεπτέμβριο, με 423.107 μονάδες –αύξηση 11% σε ετήσια βάση.

Το τοπ 9 των μικρών SUV συνολικά

1.Toyota Yaris Cross – 138.612 ταξινομήσεις

2.Peugeot 2008 – 123.956 ταξινομήσεις

3.Ford Puma – 112.801 ταξινομήσεις

4.Dacia Duster – 106.770 ταξινομήσεις

5.Renault Captur – 92.841 ταξινομήσεις

6.MG ZS – 92.534 ταξινομήσεις

7.VW T-Cross – 81.816 ταξινομήσεις

8.Citroen C3 Aircross – 77.613 ταξινομήσεις

9.Skoda Kamiq – 76.629 ταξινομήσεις

Οι πωλήσεις της κατηγορίας ενισχύθηκαν από τις βενζινοκίνητες και τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις των Citroen C3 Aircross και Opel Frontera. Και τα δύο μοντέλα βασίζονται στην πλατφόρμα «Smart Car» και πρόσθεσαν σχεδόν 90.000 μονάδες στο σύνολο της Stellantis, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η δημοτικότητα των C3 Aircross και Frontera αντιστάθμισε την πτώση στις πωλήσεις των Peugeot 2008, Jeep Avenger, Opel/Vauxhall Mokka και Fiat 600.

Ο Όμιλος VW, ο οποίος κατέχει τη δεύτερη θέση στις πωλήσεις μικρών SUV, κατέγραψε μείωση πωλήσεων κατά 6,5%, ενώ ο Όμιλος Renault, που βρίσκεται στην τρίτη θέση, σημείωσε πτώση 10%.

Ποια είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά για τα μικρά SUV

Η επιτυχία της Stellantis συνδέεται με τις σταθερά υψηλές πωλήσεις μικρών SUV στην Ιταλία –τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά για τη συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία αντιστοιχεί στο 17% των συνολικών πωλήσεων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέλαβε τη δεύτερη θέση, αντιπροσωπεύοντας το 16% του συνόλου των πωλήσεων μικρών SUV στην Ευρώπη κατά την εν λόγω περίοδο. Το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην κατηγορία στην Ιταλία παραμένει το Jeep Avenger, με το Toyota Yaris Cross να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Η Ιταλία αποτελεί επίσης τη μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη για τα κινεζικά μικρά SUV, με το MG ZS να καταλαμβάνει την τρίτη θέση στο εννεάμηνο και το Atto 2 την όγδοη, σύμφωνα με την Dataforce.