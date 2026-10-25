Τα ελαστικά της Michelin κρύβουν ένα μυστικό – Τι είναι τα μικροτσίπ RFID

Τα ελαστικά που μπορεί να έχετε τώρα στο αυτοκίνητό σας, πιθανότατα φέρουν την τεχνολογία RFID. Τι όμως δείχνει και τι δεδομένα συλλέγει;

Τα ελαστικά, παρότι υποτιμημένα από τους περισσότερους οδηγούς, αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα εξαρτήματα σε κάθε όχημα. Είναι τα μόνα σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με την άσφαλτο, επηρεάζοντας καθοριστικά την ασφάλεια, την πρόσφυση και την κατανάλωση.

Ωστόσο, η τεχνολογία που ενσωματώνεται σε αυτά δεν περιορίζεται πλέον στις γόμες και στα πέλματα. Η Michelin αξιοποιεί μικροτσίπ RFID, τα οποία μπορούν να μετατρέψουν κάθε ελαστικό σε ένα αναγνωρίσιμο ψηφιακό προϊόν.

Τι είναι τα μικροτσίπ RFID στα ελαστικά;

Το RFID προέρχεται από τις λέξεις «Radio Frequency Identification», δηλαδή αναγνώριση μέσω ραδιοσυχνοτήτων. Πρόκειται για μια τεχνολογία που επιτρέπει την ασύρματη αναγνώριση ενός αντικειμένου μέσω ειδικού ηλεκτρονικού κυκλώματος και ενός αναγνώστη.

Στην περίπτωση των ελαστικών, το μικροτσίπ ενσωματώνεται στο εσωτερικό τους κατά τη διαδικασία κατασκευής. Με απλά λόγια, δεν πρόκειται για ένα πρόσθετο εξάρτημα που κολλάει κάποιος εκ των υστέρων, αλλά για μέρος της ίδιας της δομής του ελαστικού.

Το RFID διαθέτει ένα μικροκύκλωμα και μια μικροσκοπική κεραία, προστατευμένα μέσα στο ελαστικό. Το εντυπωσιακό, είναι πως, μπορεί να διαβαστεί από συμβατό σαρωτή χωρίς να απαιτείται οπτική επαφή με το εξάρτημα.

Ο κωδικός RFID είναι μοναδικός σε κάθε ελαστικό και επιτρέπει την αναγνώριση του ελαστικού και τη σύνδεσή του με δεδομένα που διατηρούνται σε ψηφιακές βάσεις. Μεταξύ των πληροφοριών που μπορούν να ανακτηθούν μέσω των τυποποιημένων υπηρεσιών του κλάδου περιλαμβάνονται η μάρκα, η σειρά και η διάσταση του ελαστικού.

Η σημασία της τεχνολογίας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν ένα ελαστικό περνά από διαφορετικά στάδια της ζωής του: από την παραγωγή και την αποθήκευση μέχρι τη διανομή, την τοποθέτηση στο αυτοκίνητο, τη συντήρηση και, τελικά, την ανακύκλωση.

Για παράδειγμα, ένα συνεργείο θα μπορούσε να αναγνωρίζει γρήγορα τα ελαστικά ενός οχήματος, να οργανώνει αποτελεσματικότερα την αποθήκευση ενός δεύτερου σετ για τον χειμώνα και το καλοκαίρι και να περιορίζει τα λάθη κατά την καταγραφή τους.

Παράλληλα, σε περίπτωση αιτήματος εγγύησης, η μοναδική ταυτότητα του ελαστικού μπορεί να διευκολύνει την αναγνώρισή του και τη διαχείριση της σχετικής διαδικασίας.

Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα;

Σχετικά με την ιδιωτικότητα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο κωδικός RFID δεν αποτελεί μηχανισμό εντοπισμό του αυτοκινήτου ή του ιδιοκτήτη του. Το αναγνωριστικό αφορά το ίδιο το ελαστικό και δεν παρέχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Michelin.

Επίσης, η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν λειτουργεί όπως ένα GPS. Δεν καταγράφει τη διαδρομή του αυτοκινήτου ούτε μεταδίδει συνεχώς τη θέση του. Για να διαβαστεί το RFID απαιτείται συμβατός αναγνώστης και φυσικά, η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.