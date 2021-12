Τα Hyundai Tucson και Ioniq 5 πρωταγωνιστούν στην ταινία «Spider-Man: No Way Home»

Τα νέα Hyundai Τucson και Ioniq 5 πραγματοποιούν το ντεμπούτο τους στο Hollywood στην επερχόμενη ταινία της Sony Pictures «Spider-Man: No Way Home».

Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στους κινηματογράφους στις 16 Δεκεμβρίου, η Hyundai Motor Company ξεκίνησε πρόγραμμα προώθησης που περιλαμβάνει μια τηλεοπτική διαφήμιση και ποικίλες ψηφιακές προωθητικές δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η καμπάνια προέρχεται από την παγκόσμια διαφημιστική συνεργασία της Hyundai Motor με τη Sony Pictures που ξεκίνησε τον Μάιο του 2020 για να αναδείξει το ανθρωποκεντρικό όραμα της εταιρείας για την κινητικότητα μέσω των προϊόντων και των τεχνολογικών καινοτομιών της.

Η ταινία Spider-Man: No Way Home είναι η τρίτη ταινία Spider-Man που δημιουργήθηκε από τη Sony Pictures και τα Marvel Studios, με πρωταγωνιστή τον Tom Holland, ο οποίος υποδύεται τον μαθητή του γυμνασίου Peter Parker και παράλληλα τον φιλικό μας ήρωα, Spider-Man. Ο προκάτοχός της ταινίας αυτής, η ταινία «Spider-Man: Far From Home» έφθασε τα 1,131 δις δολάρια παγκοσμίως ως η τέταρτη ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις του 2019 και η 25η ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις όλων των εποχών.

Η Hyundai Motor θα ακολουθήσει ποικίλες ενέργειες marketing χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την ταινία «Spider-Man: No Way Home». Ανάμεσά τους είναι η μεγάλης διάρκειας διαφήμιση, «Only Way Home», την οποία σκηνοθετεί ο Jon Watts, ο σκηνοθέτης των τριών πιο πρόσφατων ταινιών του Spider-Man, και πρωταγωνισθεί ο Tom Holland ως Spider-Man και ο καλύτερος φίλος του Ned Leeds. που υποδύεται ο Jacob Batalon.

Σε αυτό το τηλεοπτικό σποτ, ο Spider-Man θέλοντας να καθαρίσει το όνομά του βγαίνει από την κρυψώνα του, κάνοντας μια βόλτα 300 μιλίων στη Νέα Υόρκη με τον Ned και το αμιγώς ηλεκτρικό Ioniq 5. Το σποτ διάρκειας 30 δευτερολέπτων θα μεταδίδεται ως μέρος τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής τηλεθέασης στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Κίνα, τη Ρωσία και άλλες παγκόσμιες αγορές έως τον Ιανουάριο του 2022.

Επιπλέον, η Hyundai Motor δημιούργησε ένα σποτ 30 δευτερολέπτων με το ολοκαίνουριο και μοντέρνο compact SUV Tucson. Αυτή η διαφήμιση αποτελείται από βασικές σκηνές της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πρωταγωνιστούν το Tucson και ο Tom Holland.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Hyundai θα προσφέρει στους θαυμαστές της την ευκαιρία να αποκτήσουν μια αφίσα ειδικής έκδοσης «Hyundai Ioniq 5 x Spider-Man: No Way Home» καθώς και προσαρμοσμένα digital wallpapers. Επίσης, διαθέσιμο στο διαδίκτυο θα είναι ένα βίντεο με στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της διαφήμισης του Ioniq 5.

Η ολοκληρωμένη καμπάνια marketing της Hyundai Motor με επίκεντρο την επερχόμενη ταινία «Spider-Man: No Way Home» θα αναρτηθεί στα video walls του Piccadilly Circus στο Λονδίνο, καθώς και σε διάφορα άλλα σημεία σε όλο τον κόσμο. Μετά την ταινία «Spider-Man: No Way Home», η εταιρεία θα οργανώσει διάφορες ενέργειες marketing που σχετίζονται με τις επερχόμενες ταινίες «Uncharted», που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2022 και τη συνέχεια της βραβευμένης με Όσκαρ ταινία κινουμένων σχεδίων, «Spider-Man: Into the Spider-Verse» που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2022.