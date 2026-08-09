Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατακτούν τη Βρετανία

Η επίδοση-ρεκόρ των ηλεκτρικών οχημάτων τον Ιούλιο αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα, αντανακλώντας τις τεράστιες επενδύσεις της βιομηχανίας για την επίτευξη του στόχου των μηδενικών εκπομπών.

Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στη Βρετανία αυξήθηκαν σχεδόν κατά 12% τον Ιούλιο, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοσή τους από το 2019, καθώς οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV) έφτασαν σε νέο ρεκόρ, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων υποστηρίχθηκαν από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων μετά τον πόλεμο στο Ιράν, τη μεγαλύτερη γκάμα οικονομικότερων μοντέλων, τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις από τους κατασκευαστές.

Η ανάπτυξη, ωστόσο, παρέμεινε χαμηλότερη από τον ρυθμό που απαιτείται για την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων σχετικά με την πορεία προς τις μηδενικές καθαρές εκπομπές (net zero), σημειώνει το Reuters.

Η Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT – Society of Motor Manufacturers and Traders) ανακοίνωσε ότι τον Ιούλιο πουλήθηκαν 156.571 αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 11,7% σε σχέση με πέρυσι, ενώ το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV) έφτασε το 27,5%.

Ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να ανταποκριθούν στους κυβερνητικούς στόχους για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, οι μεγάλες εκπτώσεις που προσφέρονται για να αντισταθμιστεί η χαμηλή ζήτηση και να αποφευχθούν τα κόστη συμμόρφωσης έχουν ασκήσει πίεση στους κατασκευαστές.

«Η επίδοση-ρεκόρ των ηλεκτρικών οχημάτων τον Ιούλιο αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα, αντανακλώντας τις τεράστιες επενδύσεις της βιομηχανίας για την επίτευξη του στόχου των μηδενικών εκπομπών. Όμως αυτή η πρόοδος δεν μπορεί να διατηρηθεί, εάν οι κατασκευαστές συνεχίσουν να χάνουν δισεκατομμύρια σε εκπτώσεις για ηλεκτρικά οχήματα, στρεβλώνοντας τη ζήτηση προκειμένου να αποφύγουν ακόμη υψηλότερες κυρώσεις», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της SMMT, Mike Hawes.

Ο οργανισμός αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή του για το μερίδιο αγοράς των BEV το 2026, στο 27,4% του συνόλου των πωλούμενων αυτοκινήτων, από το 26,8% που είχε προβλέψει τον Απρίλιο, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τον στόχο του 33%.Το μερίδιο αγοράς των BEV αναμένεται πλέον να φτάσει το 32,1% το 2027, παραμένοντας χαμηλότερα από τον στόχο, που είναι 38%.