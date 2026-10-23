Τα ηλεκτρικά φορτηγά γίνονται πλέον πιο οικονομικά στην ΕΕ

Tα ηλεκτρικά φορτηγά που αγοράζονται το 2026 μπορούν να προσφέρουν εξοικονόμηση σε βάθος πενταετίας έως 100.000 ευρώ στην Ολλανδία και 85.000 ευρώ στη Γερμανία

Η απότομη άνοδος των τιμών του diesel, που συνδέεται με τη φετινή σύγκρουση στο Ιράν, έχει καταστήσει τα ηλεκτρικά φορτηγά φθηνότερα στην ιδιοκτησία και τη λειτουργία από τα αντίστοιχα πετρελαιοκίνητα σε έξι σημαντικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αγορές αυτές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των νέων πωλήσεων φορτηγών στην Ε.Ε., σύμφωνα με ανάλυση της περιβαλλοντικής οργάνωσης Transport & Environment (T&E), με έδρα τις Βρυξέλλες.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι τα ηλεκτρικά φορτηγά που αγοράζονται το 2026 μπορούν να προσφέρουν εξοικονόμηση σε βάθος πενταετίας έως 100.000 ευρώ στην Ολλανδία, 85.000 ευρώ στη Γερμανία και 69.000 ευρώ στη Δανία, σε σύγκριση με τα diesel.

Στις συγκεκριμένες αγορές, οι μεταφορείς μπορούν να αποσβέσουν το αρχικά υψηλότερο κόστος αγοράς των ηλεκτρικών φορτηγών σε περίπου δύο χρόνια.

Η T&E υποστηρίζει ότι η αύξηση των τιμών του diesel, μετά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου που συνδέεται με τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, ενίσχυσε την οικονομική επιχειρηματολογία υπέρ της ηλεκτροκίνησης.

Η μετάβαση των ευρωπαϊκών φορτηγών στην ηλεκτροκίνηση έχει μέχρι σήμερα επιβραδυνθεί λόγω των υψηλών τιμών αγοράς και της ανεπαρκούς ανάπτυξης των υποδομών φόρτισης.

Η έκθεση εξέτασε το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (Total Cost of Ownership – TCO) σε εννέα χώρες της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, τα ηλεκτρικά φορτηγά είναι ήδη φθηνότερα στη λειτουργία από τα diesel στην Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Γαλλία και το Βέλγιο. Οι έξι αυτές αγορές αντιπροσωπεύουν το 46% των ταξινομήσεων βαρέων φορτηγών στην Ε.Ε.

Η απειλή των κινεζικών φορτηγών

Παράλληλα, οι ευρωπαίοι κατασκευαστές φορτηγών προετοιμάζονται για την είσοδο στην αγορά ανταγωνιστών από την Κίνα, οι οποίοι προσφέρουν χαμηλότερο κόστος.

Το Reuters είχε αναφέρει νωρίτερα φέτος ότι κατασκευαστές όπως η Daimler Truck, η Volvo Group και η Scania της Traton βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πιθανό κύμα κινεζικών ανταγωνιστών χαμηλότερου κόστους.

Ορισμένα κινεζικά ηλεκτρικά φορτηγά αναμένεται να έχουν τιμή περίπου 30% χαμηλότερη από αντίστοιχα ευρωπαϊκά μοντέλα.

Η T&E εκτιμά ότι ένα ηλεκτρικό φορτηγό κινεζικής κατασκευής κοστίζει περίπου 210.000 ευρώ, έναντι 265.000 ευρώ για ένα αντίστοιχο ευρωπαϊκό μοντέλο.

Στη Γερμανία, η επιλογή ενός ηλεκτρικού φορτηγού κινεζικής κατασκευής θα μπορούσε να προσφέρει στους μεταφορείς επιπλέον εξοικονόμηση 34.000 ευρώ σε διάστημα πέντε ετών.