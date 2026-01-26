Τα ηλεκτρικά λεωφορεία κατακτούν την Ευρώπη

Αυξάνονται συνεχώς τα ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους της γηραιάς ηπείρου, καθώς όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις επιλέγουν τα νέα τους μέσα μαζικής μεταφοράς να έχουν μηδενικούς ρύπους.

Τα ηλεκτρικά λεωφορεία Irizar e-mobility αποβιβάζονται στην Ολλανδία για πρώτη φορά από την εταιρεία «Arriva Personenvervoer Netherland». Συνολικά, η Irizar e-mobility θα προμηθεύσει 39 μονάδες ηλεκτρικών λεωφορείων στην συγκεκριμένη εταιρεία. Δεκαοκτώ μονάδες θα έχουν μήκος 12 μέτρα και οι άλλες 21 μονάδες θα είναι αρθρωτές των 18 μέτρων και θα παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες σε διάφορες πόλεις στην περιοχή Oost-Brabant.

Η παράδοση των λεωφορείων έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2026. Στη συνέχεια, θα τεθούν σε λειτουργία στις πόλεις Tilburg και ‘s-Hertogenbosch. Τα λεωφορεία θα ενσωματωθούν στο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών της Arriva Netherland και θα λειτουργούν σε γραμμή BRT υψηλής χωρητικότητας.

Τα οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με μπαταρίες Irizar με χωρητικότητα άνω των 615 kWh και θα φορτίζονται στο αμαξοστάσιο χρησιμοποιώντας ένα σύστημα Combo 2. Θα διαθέτουν ηλεκτρική ράμπα, αλλά και χειροκίνητη, για καλύτερη προσβασιμότητα. Επιπλέον, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει επιλέξει να συμπεριλάβει καθίσματα με σχεδιασμό υπεραστικών πόλεων, που θα παρέχει μεγαλύτερη άνεση στους επιβάτες.

Ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει εξατομικευμένη μνήμη θέσης, έτσι ώστε η διαμόρφωση του καθίσματος να μπορεί να ρυθμίζεται αυτόματα για κάθε άτομο, για βελτίωση της άνεσης και της εργονομίας κατά την οδήγηση.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Arriva που μας εμπιστεύτηκε. Αυτή η παραγγελία είναι πολύ σημαντική για εμάς. Γιατί σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνουμε μια νέα χώρα στο χαρτοφυλάκιό μας και συνεχίζουμε να διευρύνουμε και να επεκτείνουμε τις λύσεις ηλεκτροκίνησης που προσφέρουμε. Ανυπομονούμε να δούμε τα νέα λεωφορεία στους δρόμους της περιοχής Oost-Brabant και να παρακολουθήσουμε τους κατοίκους να απολαμβάνουν την εμπειρία του ταξιδιού», σχολίασε πρόσφατα ο José Antonio Sola, Διευθυντής Παγκόσμιων Πωλήσεων της Irizar e-mobility.

«Τα ηλεκτρικά λεωφορεία της Irizar ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολυσύχναστων, υψηλής συχνότητας αστικών γραμμών στο Tilburg και το ‘s-Hertogenbosch. Άφθονο φως, χώρος, δυνατότητα γρήγορης επιβίβασης και ένα ξεχωριστό, φουτουριστικό σχέδιο. Ανυπομονούμε να τα θέσουμε σε λειτουργία τον Δεκέμβριο», λέει ο Jan Pieter Been, Περιφερειακός Διευθυντής Νότου στην Arriva Ολλανδίας.