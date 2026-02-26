Τα ηλεκτρικά μοντέλα της Ford στην πίστα του Le Mans (+video)

Περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες οδήγησαν τα ηλεκτρικά μοντέλα της Ford και μοιράστηκαν ενδιαφέρουσες προσωπικές ιστορίες.

Η Ford «πάντρεψε» το παρελθόν της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με το παρόν και το μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας, σε ένα ξεχωριστό event στην πίστα του Le Mans στη Γαλλία. Εκεί, σε έναν «ιερό» χώρο στον οποίο η αμερικανική εταιρεία έχει γράψει ιστορία, περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν τα ηλεκτρικά μοντέλα της.

Από το 1966, όταν το GT40 κατέκτησε την πρώτη από τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες του στον 24ωρο αγώνα του Le Mans, μέχρι και στις μέρες μας, η Ford έχει συνδέσει το όνομά της με την ταχύτητα και την καινοτομία.

Η εκδήλωση «Go Electric Go On Track Go Ford» έδωσε στην πίστα μια διαφορετική αύρα και ενέργεια, όπου οι συμμετέχοντες δοκίμασαν ολόκληρη την γκάμα των ηλεκτρικών μοντέλων της εταιρείας – από το δυναμικό Puma Gen-E και το πολυτάλαντο Explorer, μέχρι το σπορ Capri και την εμβληματική Mustang Mach-E. Από την εκδήλωση δεν έλειψαν και τα επαγγελματικά EV της Ford Pro, όπως τα E-Transit Courier, E-Transit Custom, E-Transit και E-Tourneo Custom MSRT, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτρική κινητικότητα είναι για όλους.

Οι γρήγοροι γύροι στην πίστα του Le Mans δίπλα σε επαγγελματίες οδηγούς όπως ο Olivier Pla αποκάλυψαν τις δυνατότητες των σύγχρονων EV της Ford – από την έντονη επιτάχυνση μέχρι την σπορ συμπεριφορά τους.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης «Go Electric Go On Track Go Ford», οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες – όπως εκείνη ενός οδηγού του οποίου ο πατέρας αγωνίστηκε στο Le Mans το 1929 – και συζήτησαν θέματα με ιδιαίτερη σημασία για τους ιδιοκτήτες EV, όπως η φόρτιση, η μέγιστη αξιοποίηση των χαρακτηριστικών συνδεσιμότητας, η απρόσκοπτη ενσωμάτωση της ηλεκτρικής κινητικότητας στην καθημερινή ζωή και η χρήση της για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικότητας των επαγγελματιών.