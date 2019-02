Τα νέα Abarth 124 Rally Tribute και 595 esseesse στη Γενεύη

Πρόκειται για τα Abarth 595 esseesse και το 124 Rally Tribute. Tο πρώτο αποτελεί φόρο τιμής στο θρυλικό κιτ αναβάθμισης της δεκαετίας του 60, του οποίου η ιδέα αναβίωσε το 2009, ενώ το δεύτερο τιμά την εξαιρετικά επιτυχημένη περσινή αγωνιστική σαιζόν του Abarth 124 rally, όπου εκτός από την κατάκτηση του Παγκόσμιου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην κατηγορία R-GT, συνολικά πέτυχε περισσότερες από 40 νίκες στην κατηγορία του.

Νέο Abarth 595 esseesse

Το θρυλικό Abarth 595 esseesse επέστρεψε, γεμάτο από την ιστορία και το πάθος της Abarth. Το 1964 παρουσιάστηκε το πρώτο Abarth 595 esseesse, αναβαθμισμένο με ένα καρμπιρατέρ Solex 34 PBIC και μια νέα πολλαπλή εισαγωγής. Εξωτερικά τα αυτοκίνητο ξεχώριζε χάρη στους ιμάντες που συγκρατούσαν το καπό, το λογότυπο με τον σκορπιό και βέβαια το μονόγραμμα "SS". To esseesse έγινε αμέσως επιτυχία ανάμεσα στους φίλους των σπορ αυτοκινήτων.

Το 2009, η επιτυχία επαναλήφθηκε με το κιτ βελτίωσης "esseesse" για το νέο Abarth 500 που παρουσιάστηκε το 2008. Το κιτ ανέβασε την απόδοση στους 160 ίππους, ενώ περιλάμβανε επίσης χαμηλότερη ανάρτηση με ελατήρια της Eibach, καθώς και αναβαθμισμένο σύστημα πέδησης. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα, το κιτ μπορούσε να τοποθετηθεί μόνο από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Abarth.

Σήμερα, δέκα χρόνια αργότερα, το θρυλικό "esseesse" επιστρέφει στην κορυφή της γκάμας, εφοδιασμένο με τον πιο ισχυρό κινητήρα των 180 ίππων. Σχεδιασμένο για τους οπαδούς των επιδόσεων, το Abarth 595 συνδυάζει τις κορυφαίες επιδόσεις και την απόλυτη οδηγική αίσθηση, με το στιλ και την τεχνολογία.

Το νέο Abarth 595 esseesse εφοδιάζεται με σύστημα πέδησης από την Brembo, το οποίο εξασφαλίζει την άριστη επαφή των υλικών τριβής με τον δίσκο με αποτέλεσμα την άμεση επιβράδυνση, αλλά και την καλύτερη απαγωγή θερμότητας. Παράλληλα ο κινητήρας «ανασαίνει» καλύτερα μέσω του φίλτρου της BMC, βελτιώνοντας την καύση και κατά συνέπεια την απόδοση του συνόλου. Τέλος τα αμορτισέρ Koni FSD (Frequency Selective Damping) βελτιστοποιούν τα δυναμικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

Εκτός από τον πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει σύστημα πολυμέσων-πλοήγησης Uconnect με οθόνη αφής 7'', σύστημα Abarth Telemetry, και συμβατότητα με Apple CarPlay/Android AutoTM*, το Abarth 595 esseesse ξεχωρίζει και χάρη στις νέες λευκές ζάντες ελαφρού κράματος με διάμετρο 17''. Όπως και όλα τα μοντέλα της Abarth για το 2019, το esseesse συνοδεύεται και από το συλλεκτικό λογότυπο "70th anniversary".

*Android Auto, Google Play and Google Maps are trademarks of Google LLC.

Apple CarPlay is a registered trademark of Apple Inc.

Abarth 124 Rally Tribute

Στη Γενεύη θα παρουσιαστεί και το νέο Abarth 124 Rally Tribute, με το οποίο η μάρκα γιορτάζει την εξαιρετική επίδοση του αγωνιστικού 124 rally, το οποίο κατέκτησε πέρυσι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA R-GT, καθώς και περισσότερες από 40 νίκες σε 12 εθνικά πρωταθλήματα.

Με την παραγωγή να περιορίζεται σε μόλις 124 μονάδες, το νέο Abarth 124 Rally Tribute, αποτελεί ένα πραγματικά συλλεκτικό μοντέλο διαθέτοντας μια σειρά στοιχείων, όπως η ειδική μεταλλική πλακέτα στην καμπίνα.

Όπως και το 124 Spider, το νέο Abarth 124 Rally Tribute είναι εκπληκτικά ευέλικτο και δυναμικό, χάρη στο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης που διαθέτει, αλλά και στο χαμηλό βάρος που φτάνει τα 1.060 κιλά. Τις εξαιρετικές επιδόσεις (αναλογία κιλών/ίππο 6,2) εξασφαλίζει ο Turbo βενζινοκινητήρας των 1,4 λίτρων με τεχνολογία MultiAir που αποδίδει 170 ίππους (ή αλλιώς 124 ίππους/λίτρο) και 250Nm ροπής. Η συλλεκτική έκδοση εφοδιάζεται με το θρυλικό σύστημα εξαγωγής Record Monza το οποίο ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης αλλάζει τη διαχείριση της ροής των καυσαερίων. Τέλος το αναβαθμισμένο σύστημα πέδησης από την Brembo και το χαμηλό βάρος των τροχών ενισχύουν περαιτέρω την ανόθευτη οδηγική αίσθηση του νέου Abarth 124 Rally Tribute.

Η ειδική έκδοση είναι διαθέσιμη σε δύο χρώματα, το κόκκινο Costa Brava και το λευκό Turini, ενώ και στις δύο περιπτώσεις μαύρο ματ είναι το κάλυμμα του κινητήρα, μία λύση που είχε ξεκινήσει από τους αγώνες ώστε ο οδηγός να αντιμετωπίζει λιγότερες αντανακλάσεις.

Abarth, 70 χρόνια με στιλ και επιδόσεις από το χώρο των αγώνων

Ο θρύλος της εταιρείας με σήμα το σκορπιό ξεκίνησε την 31η Μαρτίου του 1949, όταν ο Carlo Abarth (1908-1979) ίδρυσε την Abarth & C. Το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής ήταν το βασισμένο στο Fiat 1100, 204 A, το οποίο αμέσως κατέκτησε το Ιταλικό πρωτάθλημα στα 1.100κ.εκ., καθώς και το πρωτάθλημα της Formula 2. Από τότε η ιστορία της Abarth είναι γεμάτη από επιτυχίες στους αγώνες, πάντα στο πνεύμα του ιδρυτή της που αναζητούσε την μέγιστη απόδοση και την συνεχή τεχνολογική πρόοδο. Η επιτυχία του 124 rally φέρνει και πάλι αυτές τις μνήμες που δημιούργησαν το θρύλο της Abarth με 10 παγκόσμια ρεκόρ και περισσότερες από 10.000 νίκες. Από το 1971 η Abarth ανήκει στην Fiat Auto, η οποία συνέχισε το μύθο της με το Fiat 124 Abarth (νικητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1975), το 131 Abarth (Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλι του 1980) και το Ritmo Abarth.

Το πάθος για τους αγώνες και η συνεχής βελτίωση σε κάθε επίπεδο περνά και στα αυτοκίνητα παραγωγής της Abarth. Οι δύο νέες εκδόσεις δεν αποτελούν εξαίρεση αυτής φιλοσοφίας, ενώ θα βοηθήσουν την περαιτέρω εμπορική ανάπτυξη της μάρκας, η οποία το 2018 πέτυχε ρεκόρ πωλήσεων με 23.500 μονάδες και αύξηση κατά 36,5% σε σχέση με το 2017. Παράλληλα στην Ευρώπη ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Abarth Scorpionship έχει ξεπεράσει τις 100.000 φίλους της μάρκας.

Τέλος τα 70α γενέθλια της Abarth θα εορταστούν στα πλαίσια της έκθεσης της Γενεύης και με μια ειδική έκθεση κλασσικών αυτοκινήτων που περιλαμβάνει αυτοκίνητα από τα πρώτα χρονιά της μάρκας. Εκεί η FCA Heritage θα παρουσιάσει ένα Abarth 750 Record του 1956, το οποίο τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς πέτυχε 14 ρεκόρ αντοχής στην κατηγορία Η.

Δελτίο Τύπου