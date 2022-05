Τα νέα μικρά ηλεκτρικά των Cupra, Skoda και VW έρχονται το 2025

Η ώθηση του VW Group στην ηλεκτροκίνηση εντείνεται με τον όμιλο να ρίχνει και επισήμως σήμερα το βάρος των προσπαθειών του στη μικρή κατηγορία στην οποία μάλιστα θα έχει… τριπλή παρουσία από το 2025, όπως αποκάλυψε χθες ο Herbert Diess σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε επί ισπανικού εδάφους με αφορμή την απόφαση των Γερμανών να επενδύσουν στη χώρα το γιγαντιαίο ποσό των 10 δις ευρώ για τη δημιουργία υποδομών που θα υποστηρίζουν την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών.

«Αυτή η επένδυση των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ θα “ηλεκτρίσει” την Ισπανία και τη δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, δημιουργώντας ένα Gigafactory παραγωγής μπαταριών στο Sagunto. Συγχρόνως, θα επιτρέψει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στα εργοστάσια Martorell και Pamplona και θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προμηθευτών. Αυτή είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση που έγινε ποτέ στην Ισπανία», δήλωσε ο Herbert Diess, Διευθύνων Σύμβουλος του VW Group.

Το νέο εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών που θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται στις αρχές του 2023 είναι το τρίτο από τα έξι που θα δημιουργήσει το VW Group στην Ευρώπη έως το 2030, με τα δύο που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί να βρίσκονται στη Γερμανία και τη Σουηδία. Άλλες χώρες που θα διεκδικήσουν τις υπόλοιπες τρεις εγκαταστάσεις είναι η Τσεχία, η Σλοβακία, η Πολωνία και η Ουγγαρία.

