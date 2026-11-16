Τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα ανά κατηγορία – Τι έδειξαν 9,5 εκατομμύρια τεχνικοί έλεγχοι

To γερμανικό TÜV αποκαλύπτει τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα των τελευταίων 13 ετών ανά κατηγορία και για πρώτη φορά αναδεικνύει μια μάρκα ως την πιο αξιόπιστη.

Η αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μοιάζει συχνά με ναρκοπέδιο, αφού το κοινό δεν μπορεί να έχει σαφή εικόνα για το ποια αυτοκίνητα είναι αξιόπιστα στο πέρασμα των ετών και ποια πρέπει να αποφεύγονται.

Μια καλή ιδέα για το ποια αυτοκίνητα δεν προβληματίζουν δίνουν τα αποτελέσμα των ετήσιων τεχνικών ελέγχων του γερμανικού οργανισμού TÜV.

Τι περιλαμβάνει η έρευνα του TÜV

Για τη σύνταξη του φετινού πορίσματος αναλύθηκαν τα αποτελέσματα από περίπου εννέαμισι εκατομμύρια υποχρεωτικούς περιοδικούς ελέγχους ΚΤΕΟ, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στα κέντρα του οργανισμού σε διάστημα 12 μηνών σε 216 δημοφιλή μοντέλα αυτοκινήτων.

Στη Γερμανία, κάθε επιβατικό όχημα περνά υποχρεωτικά τον πρώτο του τεχνικό έλεγχο στα τρία χρόνια από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια, με τους επιθεωρητές να ελέγχουν αυστηρά κρίσιμα συστήματα ασφαλείας όπως τα φρένα, οι αναρτήσεις, οι άξονες, το σύστημα διεύθυνσης, τα φώτα, τα ελαστικά, καθώς και τις εκπομπές ρύπων.

Η κατάταξη των μοντέλων προκύπτει αποκλειστικά από το ποσοστό των οχημάτων που εμφανίζουν σημαντικές ή επικίνδυνες βλάβες και απαιτούν άμεση επισκευή και επανέλεγχο εντός ενός μήνα.

Παρά το γεγονός ότι η γήρανση του ευρωπαϊκού στόλου ανέβασε το γενικό ποσοστό σημαντικών βλαβών στο 21,5%, με περισσότερα από ένα στα πέντε οχήματα να κόβονται στον έλεγχο, υπήρχαν συγκεκριμένα μοντέλα και μάρκες που διακρίνονται για την αξιοπιστία τους.

Μazda 2 και Toyota στις πρώτες τρεις θέσεις

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα ανά κατηγορία αμαξώματος για αυτοκίνητα ηλικίας 2 έως 3 ετών, ο νικητής της συνολιλής έρευνας του TÜV είναι το Mazda 2. Το ιαπωνικό supermini κατέκτησε την κορυφή της κατηγορίας των μικρών αυτοκινήτων πόλης με ποσοστό σημαντικών βλαβών μόλις 2,9%, πίσω του στη δεύτερη θέση κατετάγη το Toyota Yaris Hybrid, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Toyota Corolla Hybrid.

Στην κατηγορία των μίνι αυτοκινήτων ξεχώρισε το αμιγώς ηλεκτρικό Fiat 500e, ενώ στα μικρομεσαία οικογενειακά τα σκήπτρα πήρε η BMW Σειρά 1 και η Σειρά 2. Ανεβαίνοντας στη D κατηγoρία, η Mercedes C-Class επιβεβαίωσε τη φήμη της, την ώρα που η Mercedes B-Class κυριάρχησε στα πολυμορφικά με ποσοστό βλαβών μόλις 3,0%.

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Στην πιο εμπορική κατηγορία της αγοράς, αυτή των SUV, το Volkswagen T-Roc αναδείχθηκε πρώτο με ποσοστό βλαβών της τάξης του 3,0%-3,2%.

Όσον αφορά αυτοκίνητα 4 έως 5 ετών, το Volkswagen Golf Sportsvan και το Volkswagen T-Roc μοιράζονται την κορυφή της λίστας, στα αυτοκίνητα 6 έως 7 ετών το Volkswagen T-Roc διατηρεί την πρωτιά με ποσοστό βλαβών μόλις 6,7%, αφήνοντας πίσω του τη Mercedes E-Class με 7,0% και το Audi Q2 με 7,5%.

Καθώς τα οχήματα περνούν το κατώφλι της οκταετίας, η ιαπωνική και η γερμανική σχολή κυριαρχούν. Στις ηλικίες 8 έως 9 ετών, το Mazda CX-3 αναδεικνύεται το πιο αξιόπιστο αυτοκίνητο, στα αυτοκίνητα ηλικίας 10 έως 11 ετών, η Mercedes B-Class κατακτά ξανά την πρώτη θέση, ενώ στα ακόμα παλαιότερα οχήματα 12 έως 13 ετών, το Volkswagen Touareg βρίσκεται στην κορυφή.

Τι συμβαίνει με τα ηλεκτρικά

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπου καταγράφηκαν τεράστιες αντιθέσεις. Μοντέλα όπως το MINI Cooper SE, το Audi Q4 e-tron και το Fiat 500e πλασαρίστηκαν στις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης.

Αντίθετα, το Tesla Model Y κατέλαβε την τελευταία θέση ολόκληρης της έρευνας με ποσοστό σημαντικών βλαβών 17,3% λόγω φθορών στην ανάρτηση και τα φρένα που οφείλονται στο αυξημένο βάρος των μπαταριών και την απουσία υποχρεωτικών τακτικών σέρβις.

Η Mercedes η πιο αξιόπιστη μάρκα

Στη συνολική αξιολόγηση των μαρκών σε βάθος δεκαετίας, η Mercedes αναδεικνύεται ως η πιο αξιόπιστη μάρκα με μέσο όρο βλαβών 18,5%, ακολουθούμενη από την Audi με 19,2% και την Toyota με 22,0%.