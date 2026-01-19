Τα ρομπότ γίνονται ο νέος «εφιάλτης» των εργαζομένων

Η αυτοκινητοβιομηχανία –και όχι μόνο- βρίσκεται μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές της ιστορίας της.

Αυτή τη φορά η απειλή δεν προέρχεται από τον ανταγωνισμό ή τις αγορές, αλλά από την ίδια την τεχνολογία. Η ραγδαία εξάπλωση των ρομπότ και της αυτοματοποίησης γενικότερα μεταμορφώνει τα εργοστάσια παραγωγής οχημάτων, δημιουργώντας εύλογη ανησυχία σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, που βλέπουν το «μέλλον» τους να γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιο.

Τα τελευταία χρόνια οι κατασκευαστές αυτοκινήτων επενδύουν μαζικά σε ρομποτικά συστήματα και σε εφαρμογές με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο τη μείωση του κόστους, την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μεγαλύτερη ευελιξία στην παραγωγή. Κι αυτό γιατί, σε αντίθεση με το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό, τα ρομπότ δεν χρειάζονται άδειες, δεν επηρεάζονται από κρίσεις και μπορούν (θεωρητικά) να προσαρμόζονται άμεσα στις αυξομειώσεις της ζήτησης. Αυτό ακριβώς το πλεονέκτημα, όμως, είναι που τα μετατρέπει στον μεγαλύτερο «εφιάλτη» για τους εργαζόμενους της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στην Ευρώπη, μεγάλοι όμιλοι εξετάζουν ήδη σενάρια για μείωση του προσωπικού τους και μεγάλες αναδιαρθρώσεις των εργοστασίων -ή ακόμα και κλεισίματο μονάδων-, καθώς η αυτοματοποίηση καθιστά λιγότερο αναγκαία την ανθρώπινη παρουσία σε πολλές φάσεις της παραγωγής. Μάλιστα, η πολυπόθητη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα επιταχύνει αυτή την τάση, καθώς τα EV διαθέτουν λιγότερα μηχανικά μέρη και απαιτούν μικρότερη ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη συναρμολόγηση.

Ωστόσο, η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και στα ρομπότ έχει και μία άλλη όψη. Πολλές εταιρείες στον κλάδο έχουν αρχίσει να διαπιστώνουν τόσο το υψηλό κόστος όσο και την πολυπλοκότητα αυτών των τεχνολογιών, γεγονός που δείχνει ότι οδηγεί σε μια πιο επιλεκτική και… λελογισμένη χρήση τους τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η γενική κατεύθυνση δεν αναμένεται να αλλάξει.

Το πιο ακραίο -αλλά όχι πλέον αδιανόητο- σενάριο είναι η δημιουργία εργοστασίων χωρίς καθόλου ανθρώπους, στα οποία η παραγωγή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από ρομπότ. Ένα τέτοιο μέλλον θέτει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά ερωτήματα: τι θα απογίνουν οι εργαζόμενοι και πώς θα επαναπροσδιοριστεί η εργασία σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της βιομηχανίας στην Ευρώπη;

Το βέβαιο είναι ότι η αυτοματοποίηση δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά μια μεγάλη αλλαγή που δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς εργασίας και αναγκάζει κυβερνήσεις, εταιρείες και εργαζόμενους να επανεξετάσουν το μέλλον.