Τα ρομποταξί έρχονται Ευρώπη μέσω… Google

Η Waymo δήλωσε ότι ήδη συνεργάζεται με τοπικούς, κρατικούς και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους σχετικά με τις κανονιστικές εγκρίσεις που απαιτούνται για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στη Γερμανία.

Η εταιρεία αυτόνομης οδήγησης Waymo δήλωσε ότι θα ξεκινήσει τις δοκιμές των αυτόνομων οχημάτων της στο Μόναχο τις επόμενες εβδομάδες, θέτοντας τις βάσεις για μια εμπορική υπηρεσία στη Γερμανία, την οποία στοχεύει να λανσάρει προς τα τέλη του 2027.

Η Waymo δήλωσε ότι τα οχήματά της θα κυκλοφορήσουν σε όλο το Μόναχο για να χαρτογραφούν τους τοπικούς δρόμους και να τους δοκιμάζουν με εκπαιδευμένους ειδικούς αυτόνομης οδήγησης πίσω από το τιμόνι.

Η εταιρεία, ιδιοκτησίας της Alphabet, μητρικής της Google, ανέφερε ότι η δοκιμαστική περίοδος θα βοηθήσει το αυτόνομο σύστημα οδήγησης να προσαρμοστεί στις συνθήκες οδήγησης του Μονάχου πριν από την έναρξη των εμπορικών δραστηριοτήτων.

Η εταιρεία δήλωσε ότι ήδη συνεργάζεται με τοπικούς, κρατικούς και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους σχετικά με τις κανονιστικές εγκρίσεις που απαιτούνται για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στη Γερμανία.

Η Waymo ανέφερε επίσης, ότι σχεδιάζει να επενδύσει σε τοπικές επιχειρήσεις και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης καθώς προετοιμάζεται να ξεκινήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Μόναχο.

Η Uber, η Verne και η Pony.ai, λάνσαραν αυτόνομες διαδρομές στο Ζάγκρεμπ την περασμένη εβδομάδα, καθιστώντας την πρωτεύουσα της Κροατίας την πρώτη ευρωπαϊκή πόλη όπου οι χρήστες θα μπορούσαν να κάνουν κράτηση για ένα αυτόνομο όχημα μέσω της εφαρμογής της Uber.