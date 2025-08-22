Tα ρομποταξί έρχονται στην Ευρώπη

Η MOIA, η εταιρεία αυτόνομης οδήγησης που υποστηρίζεται από τη Volkswagen, θα χρησιμοποιήσει το VW ID. Buzz για να διαθέσει υπηρεσίες ρομποταξί στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική από το 2026.

Η εταιρεία δηλώνει ότι η «έτοιμη λύση» της θα τα προσφέρει όλα σε ένα: αυτοκίνητο, λογισμικό αυτόνομης οδήγησης, πλατφόρμα ρομποταξί και εκπαίδευση χειριστών. Σε αντίθεση με τις Waymo και Tesla, που επικεντρώνονται στα ρομποταξί για μετακινήσεις, η MOIA θα στοχεύει κυρίως σε εταιρικούς πελάτες και παρόχους κινητικότητας. Ένα από τα πρώτα παραδείγματα της εφαρμογής του συστήματος MOIA στην πράξη θα είναι η ανάπτυξη του ID. Buzz AD (συντομογραφία του Autonomous Drive) στην πλατφόρμα της Uber στο Los Angeles, στις αρχές του επόμενου έτους.

Το Αμβούργο βρίσκεται επίσης σε φάση πρώιμων δοκιμών. Η εφαρμογή της πλήρους αυτονομίας σε μεγάλη κλίμακα θα ακολουθήσει σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2026 (πιθανώς μόνο από το 2027 στην Ευρώπη, όπου οι κανονισμοί είναι αυστηρότεροι).

Η Volkswagen έχει κατασκευάσει το ID. Buzz AD, με μακρύτερο μεταξόνιο, ανυψωμένη οροφή και συρόμενες ηλεκτρικές πόρτες, για υπηρεσίες αυτόνομης κινητικότητας, όπως η οδήγηση χωρίς οδηγό ή η κλήση οχημάτων. Όπως αποκάλυψε η MOIA στην σύνοδο της UITP στο Αμβούργο τον περασμένο μήνα, το ID. Buzz AD διαθέτει 27 αισθητήρες, περιλαμβανομένων 13 καμερών, εννέα LiDAR και πέντε ραντάρ, προσφέροντας στο όχημα μια ολοκληρωμένη, εφεδρική θέα 360 μοιρών του περιβάλλοντος χώρου.

Αυτό συνδυάζεται με το σύστημα αυτόνομης οδήγησης της Mobileye, το οποίο προσφέρει αυτονομία επιπέδου 4, η οποία δεν απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση στις περισσότερες συνθήκες και παρέχει απομακρυσμένη εποπτεία και πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση ακραίων περιπτώσεων που απαιτούν παρέμβαση. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης την πλατφόρμα οικοσυστήματος Autonomous Driving Mobility as a Service (AD MaaS) της MOIA, η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση στόλων σε πραγματικό χρόνο. «Από το 2026, θα προσφέρουμε βιώσιμη, αυτόνομη κινητικότητα σε μεγάλη κλίμακα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου VW, Oliver Blume.

Η αγορά ρομποταξί στις ΗΠΑ εκτιμάται σήμερα σε 58 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά θα μπορούσε να εκτοξευθεί στα 330 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030. Η Waymo, η οποία ηγείται του χώρου με 250.000 διαδρομές την εβδομάδα, επεκτείνει την παρουσία της στο Los Angeles και το Σαν Φρανσίσκο και ξεκινά την παροχή υπηρεσιών στη Νέα Υόρκη (αρχικά με οδηγό ασφαλείας). Στις 22 Ιουνίου, η Tesla ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα ρομποταξί στο Αustin.