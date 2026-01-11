Τα τουρκικά αυτοκίνητα έπιασαν κορυφή -Οι πωλήσεις τους στη γειτονική χώρα

Η Togg άφησε πίσω της παραδοσιακές ηλεκτρικές δυνάμεις όπως η Tesla και η BYD.

Στην κορυφή των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρέθηκε η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία Togg το περασμένο έτος, με 39.020 οχήματα, αφήνοντας πίσω της κολοσσούς όπως η Tesla και η BYD, στη γειτονική χώρα.

Η Togg, η οποία πέρυσι ξεκίνησε τις πωλήσεις ενός νέου μοντέλου σεντάν υπό την ονομασία T10F, ξεπέρασε τους ανταγωνιστές της, καθώς οι πωλήσεις της Tesla περιορίστηκαν σε 31.509 μονάδες, ενώ της κινεζικής BYD σε 19.679, σύμφωνα με έκθεση του πρακτορείου Anadolu, που επικαλείται στοιχεία του κλάδου.

Οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στο σύνολο του έτους στην Τουρκία αυξήθηκαν κατά 10,62% σε σύγκριση με το 2024 και έφτασαν τις 1.084.496 μονάδες, ενώ οι πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 9,97% και διαμορφώθηκαν στις 283.904 μονάδες, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία.

Κατά την ίδια περίοδο, στην Τουρκία πωλήθηκαν 509.217 αυτοκίνητα με κινητήρα βενζίνης και 295.378 υβριδικά. Οι πωλήσεις πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων ανήλθαν σε 80.346, ενώ τα οχήματα με υγραέριο (LPG) έφτασαν τις 7.595 μονάδες. Οι πωλήσεις πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία (δηλαδή οχημάτων που κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια) ανήλθαν σε 189.868.

Συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων των ηλεκτρικών οχημάτων με range extender, οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν σε 191.960 το 2025, προσδίδοντας στην κατηγορία μερίδιο αγοράς 17,7%.