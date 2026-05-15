Ταξίδι δύο ωρών διαρκεί πλέον μόλις δύο λεπτά: Αυτή είναι η υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο (+video)

Οι γέφυρες αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της μηχανικής, καθώς συνδέουν περιοχές, καθιστούν ευκολότερες τις μετακινήσεις, ενισχύουν την ασφάλεια και συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν πόλο έλξης, μιας και αναπτύσσονται σε πολλά μέτρα πάνω από το έδαφος. Ελάχιστες κατασκευές, ωστόσο, μπορούν να συγκριθούν με την Huajiang Grand Canyon Bridge (Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ), η οποία εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Beipan, με αποτέλεσμα να έχει αποσπάσει τον τίτλο της υψηλότερης γέφυρας παγκοσμίως.

Βρίσκεται στην επαρχία Γκουινζού, στη νοτιοδυτική Κίνα, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως «πρωτοφανές επίτευγμα της μηχανικής». Διακρίνεται για την ασφάλειά της, έχοντας υποβληθεί σε ακραίες δοκιμές, συμπεριλαμβανομένου ενός τεστ αντοχής που περιλάμβανε την ταυτόχρονη παρουσία 96 βαρέων οχημάτων, συνολικού βάρους άνω των 3.300 τόνων, στο οδόστρωμα.

Η χαλύβδινη κρεμαστή γέφυρα στο ορεινό τοπίο της επαρχίας Γκουινζού, είναι σχεδόν εννέα φορές ψηλότερη από τη Golden Gate Bridge στο Σαν Φρανσίσκο.

The world’s tallest bridge opened to traffic Sunday morning in southwest China’s Guizhou Province, slashing travel time across a deep canyon from two hours to just two minutes after three years of construction. #GLOBALink pic.twitter.com/NL05A6FgWn — China Xinhua News (@XHNews) September 28, 2025

Επιπλέον, όπως αναφέρουν ειδησεογραφικά Μέσα, είναι η γέφυρα με το μεγαλύτερο άνοιγμα που έχει κατασκευαστεί σε ορεινή περιοχή, εκτεινόμενη σε μήκος 2.890 μέτρων πάνω από το φαράγγι Χουατζιάνγκ, γνωστό και ως «ρωγμή της Γης».

Η διαδρομή μέσω του φαραγγιού απαιτούσε προηγουμένως περίπου δύο ώρες οδικώς, ενώ τα τοπικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι πλέον ο χρόνος ταξιδιού δεν υπερβαίνει τα δύο λεπτά.

Η κατασκευή της Γέφυρας του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και χρειάστηκαν περισσότερα από 3,5 χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Έχει βάρος περίπου 22.000 τόνους, ενώ διαθέτει και γυάλινο ανελκυστήρα υψηλής ταχύτητας που μεταφέρει τους επισκέπτες σε χώρο για καφέ.

Εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τον τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη στην ορεινή και αγροτική περιοχή της Κίνας, μέσω της μείωσης των χρόνων μετακίνησης και της δημιουργίας καλύτερων συνδέσεων στην περιοχή.

Το προηγούμενο ρεκόρ Γκίνες για την υψηλότερη γέφυρα κατείχε επίσης μια κινεζική κατασκευή, η Beipanjiang Bridge (γνωστή και ως Duge Bridge), με ύψος 565,4 μέτρων.

Τα ρεκόρ υπολογίζονται βάσει της απόστασης μεταξύ του καταστρώματος της γέφυρας και της επιφάνειας που εκτείνεται κάτω από αυτό.