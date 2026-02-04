Τ&E: «Οι πολιτικές της ΕΕ εκτροχιάζουν την ηλεκτροκίνηση»

Η ομάδα υπεράσπισης των καθαρών μεταφορών T&E θεωρεί ότι η διαφαινόμενη απόφαση της Κομισιόν να συμπεριλάβει και άλλες τεχνολογίες στο μείγμα μεταφορών από το 2035 θα πλήξει την ηλεκτροκίνηση.

Μεγάλο θα είναι το πλήγμα που θα υποστεί η ηλεκτροκίνηση από την απόφαση της ΕΕ να άρει την απαγόρευση πώλησης νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035, σύμφωνα με την ομάδα υπεράσπισης των καθαρών μεταφορών T&E (Transport & Environment).

Υπό την πίεση της πλειονότητας των αυτοκινητοβιομηχανιών, τον Δεκέμβριο του 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 90% το 2035 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021, αντί για μηδενικές εκπομπές για όλα τα νέα αυτοκίνητα και φορτηγά. Με αυτό τον τρόπο δημιούργησε πρόσφορο έδαφος και για άλλα συστήματα κίνησης, συμπεριλαμβανομένων των plug-in υβριδικών.

Η T&E επέκρινε τη μεγαλύτερη υποχώρηση της ΕΕ από την ατζέντα πράσινων πολιτικών της εδώ και χρόνια, επισημαίνοντας ότι το νέο καθεστώς θα επιτρέψει τη συνέχιση πωλήσεων οχημάτων με υψηλές εκπομπές CO₂, την ώρα που οι Κινέζοι κατασκευαστές σημειώνουν διαρκή πρόοδο στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι τα σχέδιά της θα στηρίξουν τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ και θα εξοικονομήσουν στις αυτοκινητοβιομηχανίες 2,1 δισ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών, απελευθερώνοντας πόρους για καινοτομία και νέα ηλεκτρικά μοντέλα.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η T&E ανέφερε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούσαν να πωλούν από 5% έως 50% οχημάτων που δεν είναι αμιγώς ηλεκτρικά μετά το 2035. Το χαμηλότερο ποσοστό αφορά τη περίπτωση που ένας κατασκευαστής συνεχίσει να διαθέτει αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης υψηλών εκπομπών, και το υψηλότερο αν προσφέρει τα πιο αποδοτικά plug-in υβριδικά με εκτεταμένη αυτονομία.

Η T&E ανέφερε ότι το επικρατέστερο ποσοστό ανέρχεται σε 15%, με πωλήσεις ορισμένων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και ορισμένων plug-in υβριδικών.