Τελευταία ευκαιρία για την αγορά ενός Hyundai i30

Το Hyundai i30, ο εκπρόσωπος της μάρκας στο C-segment, θα σταματήσει να προσφέρεται στην Ευρώπη. Οι Κορεάτες δεν ετοιμάζουν κάποιον αντικαταστάτη.

Η κατηγορία των παραδοσιακών μικρομεσαίων χάτσμπακ δέχεται ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα, καθώς η Hyundai ετοιμάζεται να σταματήσει να προσφέρει το i30 στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς μάλιστα να ετοιμάζει κάποιον άμεσο αντικαταστάτη του.

Το δημοφιλές μοντέλο, το οποίο έχει ήδη σταματήσει να πωλείται στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και έναν χρόνο, συνεχίζει την πορεία του σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όμως οι μέρες του είναι πλέον.. μετρημένες. Η απόφαση αυτή αντανακλά τη ραγδαία πτώση της ζήτησης για κλασικά πεντάθυρα χατσμπακ με κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς το αγοραστικό κοινό στρέφεται μαζικά προς τα SUV.

Οι προθέσεις της κορεατικής μάρκας έγιναν σαφείς διά στόματος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Hyundai Europe, Xavier Martinet. «Ίσως υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο δεν μιλάμε πολύ γι’ αυτό (το i30). Tο πρόβλημα είναι ότι σε αυτήν τη κατηγορία η ζήτηση δεν αυξάνεται», πρόσθεσε.

Μετά την πρόσφατη αποκάλυψη της νέας γενιάς του i20 αλλά και το λανσάρισμα του ηλεκτρικού Ioniq 3, ο ισχυρός άνδρας της εταιρείας αφήνει ουσιαστικά να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει στα πλάνα κάποιος αντικαταστάστης για το i30. Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, η ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν παρουσιάζει ανάπτυξη, καθιστώντας τον ερχομό μιας νέας γενιάς οικονομικά ασύμφορο.

Τα τελευταία χρόνια, εμβληματικοί ανταγωνιστές του, όπως το Ford Focus, το Kia Ceed και το Renault Megane έχουν σταματήσει να βρίσκονται στις εκθέσεις. Παρόλο που ορισμένοι παραδοσιακοί «παίχτες» όπως τα Volkswagen Golf, Peugeot 308 και Toyota Corolla συνεχίζουν, το μερίδιο αγοράς τους έχει συρρικνωθεί σημαντικά.

Το μέλλον για τη Hyundai στην κατηγορία του C-segment ίσως περιλαμβάνει κάποιο διαφορετικό μονοπάτι. Στελέχη άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών, όπως ο επικεφαλής της Opel, Florian Huettl, έχουν εκφράσει ανάλογες σκέψεις για την αντικατάσταση του Astra από ένα μοντέλο που θα ενσωματώνει κάποια SUV χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Martinet, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Hyundai θα δώσει απαντήσεις στο μέλλον για το πώς θα καλύψει το κενό του i30.

Στην Ελλάδα, το Hyundai i30 βρίσκεται στον τιμοκατάλογο της μάρκας στο MY2025 σε hatchback και fastback αμάξωμα και σε συγκεκριμένα εξοπλιστικά επίπεδα, με τις τιμές να εκκινούν από 21.090 ευρώ.