Τελικά πόσο αντέχει η μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου – Το παράδειγμα της Ford

Κάτοχος αμιγώς ηλεκτρικής Ford Mustang Mach-E έχει διανύσει πάνω από 400.000 χλμ. σε έναν χρόνο, χωρίς να έχει επηρεαστεί σημαντικά η μπαταρία του μοντέλου.

Προβληματισμός επικρατεί σε πολλούς καταναλωτές σχετικά με την αντοχή των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να αρνούνται να προβούν στην αγορά ενός σχετικής τεχνολογίας οχήματος.

Η ανεκτικότητα των συσσωρευτών στον χρόνο έχει αποτελέσει αντικείμενο μιας πληθώρας ερευνών. Σύμφωνα, ωστόσο, με τη Ford, οι ενδιαφερόμενοι για τα μοντέλα της και δη τη Mustang Mach-E δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν.

Ο David Blenkie, ιδιοκτήτης μιας Mach-E από τη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια έχει διανύσει σε διάστημα μόλις 3 ετών περισσότερα από 400.000 χλμ. απόσταση που ισοδυναμεί με ένα ταξίδι μέχρι το φεγγάρι και πίσω.

Όπως αναφέρει η Ford η μπαταρία δεν έχει δείξει σημάδια φθοράς. «Η μεγαλύτερη παρανόηση του κόσμου σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής και την αυτονομία της μπαταρίας – και τότε απλά δείχνω σε όλους το κοντέρ μου!», δήλωσε ο David.

Ο David, ο οποίος διατηρεί μια προσωπική εταιρεία παροχής υπηρεσιών μεταφοράς στις ΗΠΑ, επέλεξε τη Mustang Mach-E Premium η οποία έχει καταστεί πλέον ο ακρογωνιαίος λίθος της επιχείρησής του.

Ο άνδρας προσφέρει με το ηλεκτρικό pony της Ford δωρεάν υπηρεσίες μεταφορών σε βετεράνους και τις οικογένειές τους, σε φοιτητές που διαφορετικά θα έχαναν την πτήση τους ή ακόμα και σε ντόπιους που θέλουν να κινούνται στον αυτοκινητόδρομο πάνω από τα βουνά της Σάντα Κρουζ.

Η εμπειρία του David έρχεται να επιβεβαιώσει τα επίσημα δεδομένα της Ford, σύμφωνα με τα οποία η μπαταρία υψηλής τάσης της Mustang Mach-E έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αντέχει τουλάχιστον για 10 χρόνια με εξασφαλισμένο το 90% της μέγιστης χωρητικότητας της στα 160.000 χλμ. Τώρα, έχοντας «γράψει» κάτι περισσότερο από 405.000 χλμ,, η μπαταρία της Mustang Mach-E εξακολουθεί να αποδίδει εξαιρετικά, προσφέροντας αυτονομία 466 χλμ. με μια πλήρη φόρτισή της. Σημειώνεται ότι η αυτονομία της συγκεκριμένης έκδοσης ανέρχεται σε 482 χλμ. (WLTP).

Σύμφωνα με τον David, η φόρτιση γίνεται κυρίως στο σπίτι, με προγραμματισμό σε ώρες που το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότερο και χρήση επιτοίχιου φορτιστή της Ford. Παρ’ όλα αυτά, όταν οι ανάγκες μετακίνησης είναι μεγαλύτερες, μια σύντομη στάση 15-20 λεπτών σε ταχυφορτιστή DC είναι αρκετή προκειμένου η Mustang Mach-E να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Την ίδια στιγμή, χάρη στο ήπιο στυλ οδήγησης που υιοθετεί ο οδηγός της, σε συνδυασμό με το προηγμένο σύστημα αναγεννητικής πέδησης που βοηθά στην ανάκτηση ενέργειας και μειώνει τις φθορές, τα αρχικά τακάκια φρένων της Mustang Mach-E παραμένουν ακόμα και τώρα σε καλή κατάσταση.

Ο David πραγματοποιεί τακτικά όλες τις εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης αυτοκινήτου στην τοπική αντιπροσωπεία της Ford και, εκτός από μερικά μικρά «σημάδια μάχης» μετά από 405.000 χλμ., το αυτοκίνητο συνεχίζει να διακρίνεται για την αποδοτικότητά του. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο David περνά πολλές φορές ακόμα και 12 ώρες στο δρόμο, κάνοντας πολλά χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο.

Ο Matthew Gabrielli, Program Engineer, Mustang Mach-E, Ford, δήλωσε: «Η ομάδα μου κι εγώ έχουμε αφιερώσει ατέλειωτες ώρες δοκιμάζοντας, βελτιώνοντας και ωθώντας αυτό το ηλεκτρικό SUV στα όριά του. Σχεδιάσαμε τα πάντα με γνώμονα την ανθεκτικότητα και την αυτονομία, και δεν υπάρχει κάτι που να μας ικανοποιεί περισσότερο από το να βλέπουμε ένα όχημά μας να χρησιμοποιείται από τους πελάτες μας για τόσα πολλά χιλιόμετρα».