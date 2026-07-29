Τέλος εποχής: Αντίο στη Mercedes-AMG A 45 S με την έκδοση “Final Edition”

Η τελευταία πράξη για την AMG A 45 S γράφεται με την ειδική έκδοση “Final Edition”.

Η Mercedes-AMG A 45 S δεν χρειάζεται συστάσεις. Εδώ και πολλά χρόνια έχει προκαλέσει ενθουσιασμό σε εκατοντάδες χιλιάδες φίλους των «καυτών» compact μοντέλων, ενώ φέρει τον ισχυρότερο τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα παραγωγής στον κόσμο.

Το μοντέλο πλέον παίρνει την άγουσα για τα αποδυτήρια με την έκδοση “Final Edition”, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη σε αρκετές αγορές. Η Final Edition διατίθεται με επιλογή μεταξύ των αποχρώσεων MANUFAKTUR mountain grey magno ή night black, καθώς και με χειρολαβές θυρών σε σκούρο χρώμιο.

Άλλα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στη συγκεκριμένη έκδοση είναι οι ματ μαύρες σφυρήλατες ζάντες AMG 19 ιντσών με σχεδίαση πολλαπλών ακτίνων, οι οποίες «κρύβουν» δαγκάνες σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα, με την επιγραφή “AMG” σε λευκό. Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια συνιστά η τάπα του ρεζερβουάρ σε ασημί χρώμιο, η οποία επίσης διαθέτει την επιγραφή “AMG”.

Προαιρετικά, οι εμπρός πόρτες μπορούν να καλυφθούν με ένα μεγάλο λογότυπο «45 S» σε κίτρινο και μαύρο χρώμα με λευκό περίγραμμα, ενώ τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεφτών διαθέτουν το ειδικό για την AMG μοτίβο διαμαντιού σε μαύρο χρώμα με κίτρινο περίγραμμα. Πρόσθετες κίτρινες λεπτομέρειες ολοκληρώνουν την εντυπωσιακή εμφάνιση της Final Edition.

Με επιπλέον κόστος προσφέρεται το πακέτο AMG Aerodynamics Package, το οποίο περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- εμπρός προφυλακτήρα με μεγαλύτερο εμπρός splitter και πρόσθετα αεροδυναμικά στοιχεία (flics), αεροτομή οροφής, diffuser blade και πλευρικά αεροδυναμικά βοηθήματα. Όλα αυτά τα στοιχεία φέρουν γυαλιστερό μαύρο χρώμα.

Το εσωτερικό ενσωματώνει καθίσματα AMG Performance σε μαύρο χρώμα με κίτρινες ραφές, αλλά και κεντημένα εμβλήματα “45 S” στα εμπρός προσκέφαλα. Ένα έμβλημα “45 S Final Edition” στην κεντρική κονσόλα υπογραμμίζει τον αποκλειστικό χαρακτήρα της έκδοσης, η οποία φέρει κίτρινες ραφές και στο τιμόνι AMG Performance.

Το μοντέλο εφοδιάζεται με τον γνωστό δίλιτρο τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα που αποδίδει 421 ίππους. Η επιτάχυνση από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα, με τη μέγιστη ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 270 χλμ./ώρα.

Η μετάδοση περνάει και στους τέσσερις τροχούς μέσω το συστήματος AMG Performance 4MATIC+ με AMG TORQUE CONTROL, το οποίο συμβάλλει στη δυναμική οδηγική εμπειρία.