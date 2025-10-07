H Mercedes ετοιμάζεται να τραβήξει την πρίζα στο δεύτερο πιο προσιτό ηλεκτρικό της μοντέλο.

Η Mercedes φαίνεται να έχει ήδη αποφασίσει να διακόψει την παραγωγή της EQB, του δεύτερου πιο προσιτού ηλεκτρικού μοντέλου της πολυσυλλεκτικής της γκάμας, με χρονικό ορίζοντα το 2026.

Η απόφαση αυτή ήταν ως ένα βαθμό αναμενόμενη, καθώς οι πωλήσεις του μοντέλου εμφανίζονταν μειωμένες τον τελευταίο καιρό, σε αρκετές μάλιστα αγορές ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης εκείνης των ΗΠΑ.

Μη κατονομαζόμενος εκπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας φέρεται να επιβεβαίωσε την επικείμενη αποχώρηση της EQB λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έχει «φτάσει στο τέλος της προγραμματισμένης της ζωής» και δεν θα προσφέρεται πλέον στις ΗΠΑ ή στον Καναδά. Ωστόσο, το στέλεχος της Mercedes επεσήμανε με έμφαση ότι η εταιρεία από την Στουτγάρδη παραμένει «απόλυτα προσηλωμένη στην ηλεκτροκίνηση» καθώς ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η «μεγαλύτερη προϊόντική επίθεση» στην ιστορία της μάρκας.

Όπως όλα δείχνουν, η EQB θα αντικατασταθεί σταδιακά από τη νέα GLB, η οποία θα ενσωματώνει την προηγμένη τεχνολογία EQ σε συνδυασμό με μια ειδικά εξελιγμένη ηλεκτρική πλατφόρμα. Θα μοιράζεται μάλιστα πολλά στοιχεία με τη νέα CLA, που αναμένεται επίσης στην αγορά αργότερα μέσα στο τρέχον έτος.

Η Mercedes EQB, η οποία πωλείται σήμερα ως 7θέσια, διατίθεται σε μια ευρεία γκάμα εκδόσεων προκειμένου να καλύψει πολλές και διαφορετικές απαιτήσεις. Η εισαγωγική έκδοση είναι αυτή με τον κωδικό «250+», στην οποία ο ένας και μοναδικός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 190 ίππους. Η ενδιάμεση εκδοχή του γερμανικού EV είναι η «300 4Matic», στην οποία οι δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν συνδυαστικά 228 ίππους. Η κορυφαία παραλλαγή του μοντέλου ανεβάζει τη συνολική απόδοση στους 292 ίππους, φέροντας την διακριτική ονομασία «350 4Matic». Όλες οι εκδόσεις της Mercedes EQB αντλούν ενέργεια από μια μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 66,5 kWh.