Τέλος εποχής για το εμβληματικό σπορ μοντέλο της Alpine

Ύστερα από σχεδόν μία δεκαετία στην παραγωγή, η αυλαία πέφτει για τη δεύτερη γενιά της Alpine A110.

H τελευταία -στην κυριολεξία- βενζινοαίματη Alpine Α110 βγήκε από τις εγκαταστάσεις της Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, κλείνοντας έναν από τους σημαντικότερους κύκλους στην ιστορία της γαλλικής μάρκας. Ταυτόχρονα, όμως, το ιστορικό εργοστάσιο στη Διέπη προετοιμάζεται ήδη για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο, καθώς εκεί θα κατασκευάζεται η τρίτη γενιά της A110, η οποία θα είναι αμιγώς ηλεκτρική.

Η σύγχρονη A110 παρουσιάστηκε το 2017, σηματοδοτώντας την αναγέννηση της ιστορικής φίρμας περισσότερα από 20 χρόνια μετά την παύση παραγωγής της τελευταίας Alpine. Από την πρώτη στιγμή κατάφερε να ξεχωρίσει, όχι κυνηγώντας την απόλυτη ισχύ, αλλά ακολουθώντας πιστά τη φιλοσοφία του ιδρυτή Jean Rédélé: χαμηλό βάρος, κορυφαία οδική συμπεριφορά και αυθεντική οδηγική απόλαυση. Ήταν ένα σπορ αυτοκίνητο που κέρδισε τους οδηγούς αλλά και τους φίλους της αυτοκίνησης, αποτελώντας σημείο αναφοράς σε μια εποχή όπου τα περισσότερα μοντέλα της κατηγορίας γίνονταν ολοένα μεγαλύτερα και βαρύτερα.

Η εμπορική της πορεία της Α110 ξεπέρασε κάθε αρχική προσδοκία. Από το 1969, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του εργοστασίου της Alpine στη Διέπη, έχουν κατασκευαστεί συνολικά 35.450 αντίτυπα της Alpine A110, αριθμός που περιλαμβάνει τόσο την «αυθεντική» όσο και τη σύγχρονη γενιά του μοντέλου. Από αυτές, οι 28.701 αφορούν τη δεύτερη γενιά που λανσαρίστηκε το 2017, αποδεικνύοντας ότι η επιστροφή της Alpine ήταν απόλυτα επιτυχημένη και έδωσε νέα δυναμική στη γαλλική μάρκα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και ορισμένα στοιχεία της παραγωγής. Περισσότερο από το 58% όλων των A110 που κατασκευάστηκαν στη σύγχρονη εποχή παραγγέλθηκαν σε μπλε αποχρώσεις – που αποτελουν σήμα κατατεθέν της Alpine. Το Bleu Alpine Vision ήταν η δημοφιλέστερη επιλογή, ενώ ακολούθησαν το μεταλλικό Bleu Abysse και το Bleu Alpine. Αντίστοιχα, η πλειονότητα των αυτοκινήτων εξοπλίστηκε με ζάντες 18 ιντσών και φρένα της Brembo, ενώ οι εκδόσεις υψηλών επιδόσεων, όπως οι A110 S και A110 R, ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου.

Το τελευταίο αυτοκίνητο που βγήκε από τη γραμμή παραγωγής δεν θα μπορούσε να είναι ένα «απλό» A110. Πρόκειται για μία A110 R 70, τη συλλεκτική έκδοση που δημιουργήθηκε για τον εορτασμό των 70 χρόνων της Alpine. Με εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων, κινητήρα 300 ίππων και «αγωνιστικές» αναρτήσεις, αποτελεί ουσιαστικά τον ιδανικό επίλογο για μία γενιά που επανέφερε την Alpine στον παγκόσμιο αυτοκινητικό χάρτη.

Ωστόσο, το τέλος εποχής της θερμικής A110 δεν σημαίνει και το τέλος του ονόματος. Αντίθετα, η Alpine βρίσκεται ήδη στην τελική ευθεία για τη νέα εποχή της. Το εργοστάσιο στη Διέπη μετασχηματίζεται προκειμένου να υποδεχθεί την τρίτη γενιά της A110, η οποία θα βασίζεται στη νέα Alpine Performance Platform (APP) και θα κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Η νέα αρχιτεκτονική θα αποτελέσει τη βάση για μια ολόκληρη οικογένεια σπορ μοντέλων,