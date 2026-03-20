Τέλος εποχής για το ηλεκτρικό Kia Niro

Το οικογενειακό crossover της Kia ανανεώθηκε και πλέον θα προσφέρεται αποκλειστικά ως υβριδικό.

Το Niro αποτελεί την εναλλακτική πρόταση της Kia στην κατηγορία των οικογενειακών crossover, σταδιοδρομώντας ως ένα μοντέλο με φιλικό προς το περιβάλλον προσανατολισμό.

Το 2022 η νοτιοκορεατική μάρκα παρουσίασε την τελευταία γενιά του μοντέλου που έδινε έμφαση στην τεχνολογία και τα εξηλεκτρισμένα κινητήρια σύνολα. Για να ενισχύσει την ελκυστικότητα του crossover, τον Ιανουάριο του 2026 παρουσίασε τη facelift εκδοχή του, ενώ πριν από λίγες μέρες γνωστοποιήθηκαν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, σε συνδυασμό με το λανσάρισμα στην αγορά της Νότιας Κορέας.

Η μεγάλη είδηση είναι ότι η Kia καταργεί από την γκάμα την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση (Niro EV), ενώ τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και η plug-in υβριδική παραλλαγή. Επομένως, θα προσφέρεται αποκλειστικά ως υβριδικό με 1.600άρη βενζινοκινητήρα απόδοσης 141 ίππων.

Το Kia Niro λανσαρίστηκε το 2016 και μέχρι σήμερα έχει διατεθεί σε περισσότερες από 1,2 εκατ. μονάδες.