Τέλος εποχής για τον W16 κινητήρα της Bugatti

Η Bugatti επιβεβαίωσε ότι η εικοσαετής παρουσία του W16 κινητήρα των 8,0 λίτρων τελειώνει με την παραγωγή της τελευταίας Mistral.

Μια ιστορική στιγμή για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία εκτυλίχθηκε στο Atelier της Bugatti στο Molsheim της Γαλλίας.

Η γραμμή παραγωγής της W16 Mistral ολοκληρώθηκε επίσημα με την έξοδο του τελευταίου, 99ου αντίτυπου, σηματοδοτώντας το οριστικό και συγκινητικό «αντίο» στον θρυλικό W16 κινητήρα που καθόρισε τη σύγχρονη πορεία της μάρκας.

Η ολοκλήρωση αυτή συμπίπτει ιδανικά με τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας, “La Manufacture”, οι οποίες θα αποτελέσουν το σπίτι για την παραγωγή της Tourbillon.

Το μοναδικό ρεκόρ

Η Bugatti W16 Mistral παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Monterey Car Week το 2022, μαγνητίζοντας αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού.

Πριν καν ξεκινήσει η επίσημη παραγωγή της στις αρχές του 2025, το μοντέλο είχε ήδη γράψει ιστορία, αφού, τον Νοέμβριο του 2024, ο οδηγός, Andy Wallace, πέτυχε στην πίστα του Papenburg τελική ταχύτητα 453,91 χλμ./ώρα, επίτευγμα που έχρισε τη Mistral ως το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής με ανοιχτή οροφή στον κόσμο.

Ένας φόρος τιμής στον Ettore Bugatti

Η τελευταία W16 Mistral που πέρασε τις πύλες του Molsheim σχεδιάστηκε με βάση τη φράση «The last of its kind» (Η τελευταία του είδους της), η οποία αναγράφεται σε ειδική πλακέτα στο εσωτερικό. Εξωτερικά, είναι βαμμένη σε μια διχρωμία των αποχρώσεων “Pearl” και “Sparkle”, ενώ η καμπίνα συνδυάζει τα χρώματα “Magnolia” και “Grey Carbon Matt”.

Ο ιδιοκτήτης της, σε συνεργασία με τον Jascha Straub (Διευθυντή του τμήματος Sur Mesure) και την αντιπροσωπεία Bugatti Riyadh, θέλησε να συνδέσει το αυτοκίνητο με τον ίδιο τον ιδρυτή της μάρκας, Ettore Bugatti.

Η υπογραφή του Ettore βρίσκεται ραμμένη στα προσκέφαλα, αποτυπωμένη σε αλουμίνιο στα μαρσπιέ των θυρών και τοποθετημένη στο κάλυμμα του κινητήρα.

Επιπλέον, στο υποβραχιόνιο υπάρχει μια κρυστάλλινη πλακέτα με τίτλο «Spirit of the Wind» σε συνεργασία με τον οίκο Lalique, ενώ στην κορυφή του επιλογέα ταχυτήτων δεσπόζει η κεφαλή ενός γερακιού, ένα σύμβολο μεγάλης σημασίας για τη Μέση Ανατολή, από όπου κατάγεται ο αγοραστής.