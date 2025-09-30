Τέλος για το Ford Focus ST – Κατασκευάστηκε το τελευταίο αυτοκίνητο

Μετά την απόσυρση του Focus ST, συρρικνώνεται ακόμη περισσότερο η λίστα με τις προσιτές fun-to-drive προτάσεις.

Στο χρονοντούλαπο της ιστορίας πέρασε ένα από τα δημοφιλέστερα hot-hatch μοντέλα. Το τελευταίο Ford Focus ST βγήκε από τη γραμμή συναρμολόγησης του εργοστασίου του Saarlouis στη Γερμανία την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας το τέλος ενός αυτοκινήτου που αγαπήθηκε από δεκάδες χιλιάδες οδηγούς.

Η Ford θα συνεχίσει να κατασκευάζει το απλό Focus μέχρι τον Νοέμβριο του 2025, προτού πάρει και αυτό την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Τα βιβλία παραγγελιών για το Focus ST είχαν κλείσει εδώ και μήνες, οπότε το τέλος του ήταν προδιαγεγραμμένο εδώ και καιρό. Πρόκειται για μια σημαντική απώλεια που έρχεται μόλις λίγα χρόνια αφότου η Ford διέκοψε την παραγωγή του Fiesta ST.

Η απόσυρση του Ford Focus ST καταδεικνύει με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο τη διαρκή συρρίκνωση της λίστας με τα διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή αγορά μικρά σπορ μοντέλα. Η Ευρώπη έχει ήδη αποχαιρετήσει τα Hyundai i20 N και i30 N, ενώ την ίδια μοίρα είχαν και άλλες παραδοσιακές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του Peugeot 308 GTi.

Πλέον οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να μεταφέρουν το ενδιαφέρον σε ηλεκτρικές εναλλακτικές προτάσεις, όπως τα Abarth 500e, VW ID.3 GTX και Peugeot e-208 GTi, αν και για τους περισσότερους οι μέρες δόξας των μικρών σπορ μοντέλων ανήκουν πλέον στο παρελθόν.