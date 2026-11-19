Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιταχύνει τις διαδικασίες έγκρισης έργων ενεργειακών υποδομών και σταθμών φόρτισης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης που αφορούν τις συνδέσεις με τα ηλεκτρικά δίκτυα, τους σταθμούς φόρτισης, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και άλλες συναφείς υποδομές.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, προβλέπεται ότι η κατασκευή σταθμών φόρτισης συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έως 1 MW, όταν αυτοί βρίσκονται σε «τεχνητές κατασκευές», θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας.

Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις υποδομές ενέργειας και φόρτισης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιταχύνει τις διαδικασίες έγκρισης έργων ενεργειακών υποδομών και σταθμών φόρτισης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων της Ευρώπης, το οποίο είναι γνωστό ως «European Grids Package» (Ευρωπαϊκό Πακέτο για τα Ηλεκτρικά Δίκτυα), σημειώνει το Electrive.

Η ανάγκη για παρεμβάσεις στον συγκεκριμένο τομέα θεωρείται πλέον αδιαμφισβήτητη. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πρώτο σχέδιο της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμόρφωσε τη δική του θέση το περασμένο καλοκαίρι.

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Πλέον, επιτεύχθηκε και προσωρινή συμφωνία με τα κράτη-μέλη, εξέλιξη που θεωρείται καθοριστικό ορόσημο. Παρότι η τελική μορφή της νομοθεσίας θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο της ΕΕ, η συγκεκριμένη διαδικασία εκτιμάται ότι αποτελεί σε μεγάλο βαθμό τυπική επικύρωση.

Τι αλλάζει στα δίκτυα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Στην πράξη, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ρυθμίσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, προτείνεται η αύξηση του ορίου ισχύος πάνω από το οποίο απαιτείται άδεια για μικρές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και σταθμούς φόρτισης, από τα 100 στα 200 kW.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι σταθμοί φόρτισης με συνολική εγκατεστημένη ισχύ έως 1 MW, οι οποίοι κατασκευάζονται σε «τεχνητές κατασκευές», θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση αδειοδότησης.

Η ακριβής ερμηνεία του όρου «τεχνητές κατασκευές» δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Ωστόσο, οι Πράσινοι, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην προώθηση της συγκεκριμένης πρότασης, θεωρούν ότι σε αυτή την κατηγορία μπορούν να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι χώροι εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμων.

Μικρότερες προθεσμίες και υψηλότερα όρια ισχύος

Ιδιαίτερη σημασία για την ηλεκτροκίνηση έχει και η συμφωνία για την επιτάχυνση των διαδικασιών, με σαφώς καθορισμένα χρονικά περιθώρια και μεγαλύτερη διαφάνεια.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ανώτατη προθεσμία έξι μηνών για την έγκριση αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και σταθμών φόρτισης.

Για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας που βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία, η σχετική προθεσμία θα περιορίζεται στους τρεις μήνες.

Εξίσου σημαντική είναι η πρόβλεψη για τις συνδέσεις με το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο εξής, οι σχετικές προθεσμίες θα περιορίζονται κατά κανόνα στους τρεις μήνες και θα μπορούν να φτάνουν έως τους έξι μήνες, εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση.

Εξαιρέσεις θα προβλέπονται για «απομονωμένα ή μικρά διασυνδεδεμένα συστήματα», όπως εκείνα που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με τη συνοδευτική ανακοίνωση.

Αλλαγές προβλέπονται και στις υποχρεώσεις συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών σε μεγάλα ενεργειακά έργα. Η υποχρεωτική διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες θα αφορά πλέον έργα ισχύος από 7 MW και άνω, αντί για το προηγούμενο όριο των 10 MW.

Η προσωρινή συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ενιαίας εθνικής ψηφιακής πύλης για όλα τα στάδια αδειοδότησης, καθώς και τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου έγκρισης για τις υποδομές ηλεκτρικών δικτύων.

Μετά την επίσημη έγκριση της προσωρινής συμφωνίας από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το σχετικό κείμενο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, τα κράτη-μέλη θα έχουν προθεσμία 18 μηνών για να ενσωματώσουν τις προβλέψεις της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία.