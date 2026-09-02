Τέλος στο μονοπώλιο της Eurostar; H Virgin Trains ετοιμάζεται να συνδέσει το Λονδίνο με την Ευρώπη

Η Eurostar διατηρεί το αποκλειστικό μονοπώλιο στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές μέσω της σήραγγας της Μάγχης.

Το σχέδιο της Virgin Trains να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Eurostar επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς η εταιρεία έλαβε έγκριση πρόσβασης στο σιδηροδρομικό δίκτυο για δρομολόγια που θα συνδέουν το Λονδίνο με το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ από το 2030.

Η Office of Rail and Road (ORR), η ρυθμιστική αρχή των σιδηροδρόμων, επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε την πρόσβαση της εταιρείας του Sir Richard Branson στις γραμμές του London St Pancras και του High Speed 1, της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει τον σταθμό του Λονδίνου με τη σήραγγα της Μάγχης.

Η Virgin Trains θέλει να πραγματοποιεί έως και 20 δρομολόγια μετ’ επιστροφής την ημέρα μέσω της σήραγγας.

Η συμφωνία πρόσβασης που εγκρίθηκε πρόσφατα καλύπτει την περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2030 έως 31 Δεκεμβρίου 2040, σημειώνει ο Independent.

Η απόφαση αυτή αίρει ένα ακόμη κρίσιμο ρυθμιστικό εμπόδιο για την έναρξη των διασυνοριακών δρομολογίων, μετά την έγκριση που έλαβε η εταιρεία τον περασμένο Οκτώβριο για να χρησιμοποιεί από κοινού με την Eurostar το αμαξοστάσιο Temple Mills, στο ανατολικό Λονδίνο, για τη συντήρηση και αποθήκευση του στόλου της.

Το Temple Mills είναι το μοναδικό αμαξοστάσιο με απευθείας πρόσβαση στο High Speed 1.

Η Eurostar διατηρεί το μονοπώλιο

Η Eurostar διατηρεί το αποκλειστικό μονοπώλιο στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές μέσω της σήραγγας της Μάγχης από τότε που η σύνδεση τέθηκε σε λειτουργία το 1994.

Η σήραγγα λειτουργεί σήμερα στο 50% της χωρητικότητάς της, γεγονός που αφήνει σημαντικά περιθώρια για την είσοδο ανταγωνιστικών εταιρειών.

Ο ιταλικός κρατικός σιδηροδρομικός όμιλος FS Italiane έχει παραγγείλει 19 τρένα υψηλής ταχύτητας, προκειμένου να ξεκινήσει δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού έως το 2029.

Ο Sir Richard Branson είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι «είναι ώρα να τελειώσει αυτό το μονοπώλιο 30 ετών και να φέρουμε λίγη από τη μαγεία της Virgin στη διαδρομή μέσω της Μάγχης».

Virgin Trains

Tα δρομολόγια

Η Virgin Trains σχεδιάζει να εκτελεί δρομολόγια από το London St Pancras προς τους ίδιους σταθμούς στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ που χρησιμοποιεί η Eurostar: Gare du Nord, Brussels-Midi και Amsterdam Centraal.

Η ORR δήλωσε ότι η απόφαση για την παραχώρηση πρόσβασης στις γραμμές αποτελεί «ένα σημαντικό επόμενο βήμα».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «υπάρχει ακόμη περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει» προτού μπορέσουν να ξεκινήσουν τα νέα δρομολόγια.

Ο Martin Jones, αναπληρωτής διευθυντής για θέματα πρόσβασης και διεθνών μεταφορών, δήλωσε:

«Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό επόμενο βήμα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης στην αγορά των διεθνών σιδηροδρομικών υπηρεσιών και χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχουν σημειώσει η Virgin Trains και η London St Pancras High Speed».

«Παρότι υπάρχει ακόμη αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει, στηρίζουμε τη Virgin και τον ευρύτερο κλάδο στην προσπάθεια ανάπτυξης των διεθνών σιδηροδρομικών υπηρεσιών», πρόσθεσε.

Για παράδειγμα, η Virgin Trains θα πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση και σε άλλα σιδηροδρομικά δίκτυα και να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις ασφαλείας από την ORR και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ, προτού υλοποιήσει τα σχέδιά της για την έναρξη των δρομολογίων το 2030.