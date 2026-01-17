Τέλος το πίσω τζάμι στα αυτοκίνητα;

Μια νέα τεχνολογία καμερών που επιτρέπει στον οδηγό να βλέπει πίσω χωρίς να χρειάζεται το αντίστοιχο τζάμι, έρχεται να δημιουργήσει νέα τάση στη σχεδίαση αυτοκινήτων, που ξεφεύγει από τα τετριμμένα.

Δεν είναι συνηθισμένο να βλέπουμε αυτοκίνητα χωρίς πίσω τζάμι (παρμπρίζ). Ωστόσο, υπάρχουν κάποια που δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτή την αρχιτεκτονική, ενώ δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν και τάση, όπως και… μιμητές.

Πιο συγκεκριμένα το Polestar 4 είναι αυτό που έκανε την αρχή, με το πίσω κρύσταλλο να έχει θυσιαστεί στον βωμό της τοποθέτησης ενός πάνελ. Δεν υπάρχει καθρέφτης για να βλέπει ο οδηγός τι συμβαίνει πίσω του.

Για το τελευταίο φροντίζει μια νέα γενιά καμερών, η οποία προβάλλει τα δρώμενα στην οθόνη και μάλιστα σε υψηλή ανάλυση, προκειμένου να ο οδηγός να μην χάνει τίποτα από όσα διαδραματίζονται πίσω από το αυτοκίνητό του.

Μάλιστα αυτό που ξεκίνησε η Polestar, με την αμφιλεγόμενη ίσως αισθητική, είναι κάτι που και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες θέλουν να ακολουθήσουν. Πιο εύκολα βρίσκει εφαρμογή, βέβαια, σε πρωτότυπα μοντέλα, που δεν έχουν τους περιορισμούς των οχημάτων παραγωγής.

Γιατί, όπως και να το κάνουμε, πέρα από το αμφιλεγόμενο αισθητικά αποτέλεσμα, δημιουργεί και μια περίεργη προσέγγιση στον οδηγό, που πρέπει να συνηθίσει να βλέπει προς τα πίσω μέσα από τις κάμερες και όχι από τον κλασικό εσωτερικό κεντρικό καθρέπτη.

Σε αυτή τη φάση, η εν λόγω αρχιτεκτονική έχει βρει εφαρμογή κυρίως σε supercar, όπως η Ferrari, σε επίπεδο μοντέλων παραγωγής, πέρα από το Polestar 4. Ωστόσο, αρκετοί σχεδιαστές δείχνουν να εγκρίνουν αυτή τη λογική και να την υιοθετούν σε concept.

Αυτό επιτρέπει στους σχεδιαστές να επαναπροσδιορίσουν το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αφού δεν δεσμεύονται από το κρύσταλλο που απαιτεί ειδική σχεδίαση στην πίσω πόρτα και κατ’ επέκταση σε όλο το τελείωμα του αυτοκινήτου. Μπορούν και επαναπροσδιορίζουν την οροφή, χαρίζοντας λίγα επιπλέον εκατοστά στα κεφάλια των πίσω επιβατών.

Εκ των κατασκευαστών που έχουν προσεγγίσει πρακτικά αυτή τη λογική είναι η Audi αλλά και η Jaguar, οι οποίες έχουν παρουσιάσει τα πρωτότυπα Concept C και Type 00 αντίστοιχα, με αυτή την ιδιαιτερότητα, της απουσίας του πίσω κρυστάλλου. Μέχρι να φτάσουν στην παραγωγή όμως, υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα. Επιπλέον, θα χρειαστεί να περιμένουμε για να δούμε πόσο πρακτικό είναι κάτι τέτοιο.

Όσον αφορά το πρωτότυπο της Jaguar, φαίνεται ότι η απουσία του πίσω κρυστάλλου επιλέχθηκε για αισθητικούς λόγους, χωρίς να υπολογίζεται η πρακτικότητα, ενώ σε αυτό της Audi, που έχουν υιοθετηθεί τρεις οριζόντιες γραμμές, φαίνεται να έχει δοθεί έμφαση και στην αεροδυναμική.

Το ίδιο ισχύει και για τη Ferrari. Για παράδειγμα, η 812 Competizione καταργεί εντελώς το πίσω τζάμι, αντικαθιστώντας το με ένα συμπαγές πάνελ από αλουμίνιο, εξοπλισμένο με αεροδυναμικά στοιχεία που διαχειρίζονται τη ροή του αέρα, για την αύξηση της κάθετης δύναμης.

Εν κατακλείδι, το αισθητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τη συγκεκριμένη σχεδιαστική προσέγγιση, σίγουρα, είναι αμφιλεγόμενο. Υπάρχουν, ωστόσο, και προφανή οφέλη: καλύτερη αεροδυναμική, μεγαλύτερη ελευθερία στο σχεδιασμό, λιγότεροι συμβιβασμοί στη δομή και κανένα εύθραυστο πίσω τζάμι. Το Polestar 4 άνοιξε τον δρόμο, ενώ η Jaguar, η Audi και η Ferrari εξερευνούν όλοι την ιδέα με τον δικό τους τρόπο. Θα ακολουθήσουν και άλλοι κατασκευαστές;