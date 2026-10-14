Tesla: Αύξηση των ταξινομήσεων στην Ευρώπη

Οι ταξινομήσεις της Tesla, οι οποίες αποτελούν ένδειξη των πωλήσεων, εκτοξεύθηκαν κατά 128,3% στην Πορτογαλία, 61,9% στη Γαλλία, 38,4% στη Σουηδία και 24,8% στην Ισπανία.

Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων Tesla αυξήθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές τον Σεπτέμβριο, παρατείνοντας την ανάκαμψη των πωλήσεων της αμερικανικής εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων στην περιοχή.

Eιδικότερα, εκτοξεύθηκαν κατά 128,3% στην Πορτογαλία, 61,9% στη Γαλλία, 38,4% στη Σουηδία και 24,8% στην Ισπανία σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησαν την Πέμπτη η ACAP της Πορτογαλίας, η γαλλική ένωση κατασκευαστών αυτοκινήτων PFA, η Mobility Sweden και ο κλαδικός φορέας ANFAC.

Οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν επίσης κατά 2,2% στη Νορβηγία και 2,9% στη Δανία, σύμφωνα με τον νορβηγικό οργανισμό συλλογής στοιχείων OFV και τη δανέζικη πλατφόρμα δεδομένων για οχήματα bilstatistik.dk.

Οι αγορές αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων τόσο στη Νορβηγία όσο και στη Δανία αρχίζουν να επιβραδύνονται λόγω του υψηλού βαθμού διείσδυσης, δήλωσε ο Rico Luman, ανώτερος οικονομολόγος της ING Research.

Η ανάκαμψη της Tesla έχει ενισχυθεί από τις ευνοϊκότερες συγκρίσεις με τα χαμηλότερα επίπεδα της περσινής χρονιάς, τις υψηλότερες τιμές καυσίμων, τα κρατικά κίνητρα και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα ηλεκτρικά οχήματα, σημειώνει το Reuters.

Τα στοιχεία ενισχύουν τις ενδείξεις μιας ευρύτερης ανάκαμψης της Tesla στην Ευρώπη, έπειτα από δύο χρόνια υποχώρησης των πωλήσεών της. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), οι ταξινομήσεις της Tesla στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 43,3% μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου, ξεπερνώντας την αύξηση κατά 38,8% της ευρύτερης αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων την ίδια περίοδο.

Ωστόσο, η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί το 2027 και να κινηθεί πιο κοντά στους ρυθμούς της συνολικής αγοράς, καθώς ο ανταγωνισμός από άλλους κατασκευαστές εντείνεται, δήλωσε ο Matthias Schmidt, αναλυτής της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου στη Schmidt Automotive.

Η Tesla εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα Model 3 και Model Y, την ώρα που οι καταναλωτές έχουν πλέον στη διάθεσή τους περισσότερες επιλογές ανταγωνιστικά τιμολογημένων οχημάτων από κινεζικές εταιρείες, αλλά και τα νεότερα μοντέλα Ευρωπαίων κατασκευαστών, δήλωσε ο Joern Buss, εταίρος στην εταιρεία συμβούλων Arthur D. Little.

Ευρωπαίοι κατασκευαστές, όπως η BMW και η Mercedes, μπορούν να προσελκύσουν τους αγοραστές που διατηρούν ισχυρή προτίμηση για τις εθνικές μάρκες, πρόσθεσε ο Buss.

Οι μη κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες παρουσίασαν 27 εντελώς νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα στην Ευρώπη από τις αρχές του έτους έως και τον Σεπτέμβριο, ενώ η Tesla δεν έχει παρουσιάσει κανένα νέο μοντέλο, δήλωσε ο Felipe Munoz, αναλυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας μέσω της πλατφόρμας του Car Industry Analysis.