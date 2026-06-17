Cybercab: Αυτές είναι οι τεχνικές προδιαγραφές του νέου Tesla

To νέο Tesla Cybercab είναι αμιγώς ηλεκτρικό, προσθιοκίνητο και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η μπαταρία του θα του επιτρέπει να κάνει περίπου 470 χιλιόμετρα με μία φόρτιση.
Μετά από μήνες αναμονής, σχεδόν το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών του νέου Tesla Cybercab αποκαλύφθηκε μέσα από τα επίσημα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA).
Η μεγαλύτερη ίσως έκπληξη αφορά το γεγονός πως το Cybercab αποτελεί το πρώτο προσθιοκίνητο (FWD) μοντέλο στην ιστορία της Tesla. Μέχρι σήμερα, όλα τα μοντέλα της μάρκας ήταν πισωκίνητα ή τετρακίνητα.
Ωστόσο, η απόφαση της Tesla να χαρίσει στο Cybercab κίνηση στους μπροστινούς τροχούς έχει λογική, αφού πρόκειται για ένα πλήρως αυτόνομο αυτοκίνητο και συνεπώς, χαρακτηριστικά όπως η οδηγική συμπεριφορά περνούν σε δεύτερη (ή και τρίτη) μοίρα.
Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά το βάρος του οχήματος, να μειώσει την πολυπλοκότητά του αλλά και το κόστος κατασκευής του.
Πράγματι, όλα τα παραπάνω, όπως και το γεγονός ότι είναι διθέσιο και δεν έχει τιμόνι και πεντάλ έχουν αντίκτυπο στη ζυγαριά. Το βάρος του Cybercab περιορίζεται στα 1.410 κιλά, γεγονός που το καθιστά το ελαφρύτερο μοντέλο της Tesla και το πιο ελαφρύ ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.
Όσον αφορά το κινητήριο σύνολο, το Cybercab κινείται χάρη σε έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 163 kW (221 ίππων) που αντλεί ενέργεια από μια μπαταρία χωρητικότητας 48 kWh, η οποία υποστηρίζει ασύρματη (επαγωγική) φόρτιση.
Αν και οι εργαστηριακές μετρήσεις του EPA έδειξαν εντυπωσιακά νούμερα, με τη συνδυασμένη αυτονομία να φτάνει τα 674 χιλιόμετρα και την αυτονομία στον αυτοκινητόδρομο τα 604 χιλιόμετρα, η πραγματικότητα διαφέρει. Η μέση πραγματική αυτονομία υπολογίζεται ότι θα φτάνει τα 471 χιλιόμετρα επιβεβαιώνοντας τις πρόσφατες υποσχέσεις των στελεχών της εταιρείας.
Το μεγάλο εμπόδιο για το λανσάρισμά του
Παρά την επίσημη έγκριση των αρχών που επιτρέπει θεωρητικά την άμεση εμπορική του διάθεση, το Cybercab αντιμετωπίζει ακόμα ένα μεγάλο εμπόδιο, το οποίο δεν είναι άλλο από το λογισμικό του. Η τεχνολογία πλήρους αυτόνομης οδήγησης χωρίς την ανάγκη επίβλεψης από τον οδηγό δεν είναι έτοιμη και παραμένει άγνωστο το πότε θα λάβει τη σχετική ρυθμιστική έγκριση.
Για το λόγο αυτό, η αρχική υπόσχεση του Elon Musk για διάθεση του οχήματος στην αγορά πριν από το 2027 με τιμή κάτω από τα 30.000 δολάρια φαντάζει για την ώρα ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα.