Cybercab: Αυτές είναι οι τεχνικές προδιαγραφές του νέου Tesla

To νέο Tesla Cybercab είναι αμιγώς ηλεκτρικό, προσθιοκίνητο και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η μπαταρία του θα του επιτρέπει να κάνει περίπου 470 χιλιόμετρα με μία φόρτιση.