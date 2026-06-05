Tesla: Άλμα των πωλήσεων σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές

Η Tesla έχασε σχεδόν το μισό της μερίδιο το 2025, λόγω της έλευσης των κινεζικών μαρκών και άλλων παραγόντων, όμως η πορεία της το 2026 παρουσιάζει ανοδικές τάσεις.

Οι ταξινομήσεις νέων Tesla αυξήθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές τον Μάιο, συνεχίζοντας την ανάκαμψη που παρουσιάζει ο Αμερικανός κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων το 2026.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 655% σε 5.446 οχήματα στη Γαλλία και κατά 29% στη Νορβηγία, σε 3.345 οχήματα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των γαλλικών και νορβηγικών αρχών αντίστοιχα.

Άνοδος υπήρξε επίσης σε μικρότερες αγορές. Αύξηση 136% σημειώθηκε στη Δανία, 113% στην Ισπανία, 349% στην Πορτογαλία και 71% στη Σουηδία, σύμφωνα με στοιχεία των bilstatistik.dk, ANFAC, ACAP και Mobility Sweden.

Οι πωλήσεις της Tesla στην Ιταλία μειώθηκαν τον περασμένο μήνα κατά 23,5% σε 654 οχήματα, αλλά αυξήθηκαν πάνω από 15% τους πρώτους πέντε μήνες του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2025.

Μικρότερο μερίδιο, υψηλότερες πωλήσεις

Ενώ το μερίδιο αγοράς της Tesla είναι σαφώς μικρότερο, οι πωλήσεις της ενισχύονται από τη σημαντική ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Σκανδιναβία και την άνοδο στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων σε αγορές που υστερούν όπως η Ισπανία, δήλωσε ο Rico Luman, ανώτερος οικονομολόγος της ING Research.

Συνολικά, οι ταξινομήσεις εξηλεκτρισμένων οχημάτων -δηλαδή οχημάτων που αξιοποιούν σε οποιοδήποτε βαθμό την ηλεκτρική ενέργεια- παρουσιάζουν έντονη ανοδική τάση στην Ευρώπη και αποτελούν πάνω από τα δύο τρίτα των συνολικών πωλήσεων, λόγω της πολιτικής στήριξης, των επιδοτήσεων και των υψηλών τιμών βενζίνης που ωθούν τους αγοραστές προς αυτοκίνητα με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με στοιχεία τον ACEA.

Με πληροφορίες από Reuters