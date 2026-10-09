Tesla: Νέα λειτουργία επιτρέπει διαφυγή από φορτιστή σε έκτακτη ανάγκη

Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο οδηγός είναι να επιλέξει «Drive». Στη συνέχεια, στην οθόνη αφής του αυτοκινήτου εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

Σε απάντηση σε ένα θανατηφόρο περιστατικό με πυροβολισμούς σε σταθμό Tesla Supercharger στο Άινταχο το φετινό καλοκαίρι, η Tesla λανσάρει μια ενημέρωση λογισμικού μέσω διαδικτύου, η οποία επιτρέπει στα αυτοκίνητά της να επιλέγουν τη θέση Drive και να απομακρύνονται από το σημείο, ενώ παραμένουν συνδεδεμένα στον φορτιστή.

Ο λογαριασμός Tesla Charging στην πλατφόρμα X ανακοίνωσε τη νέα λειτουργία, με την ονομασία Emergency Drive Away, στις αρχές της εβδομάδας. Η Tesla έδειξε πώς το καλώδιο αποσυνδέεται με ελεγχόμενο τρόπο, διασφαλίζοντας ότι ο οδηγός δεν θα παρασύρει μαζί του τον φορτιστή.

Δεν πρόκειται για την τέλεια λύση, αλλά τουλάχιστον δίνει στους οδηγούς τη δυνατότητα να παρακάμψουν το κλείδωμα επιλογής σχέσης και να απομακρυνθούν σε περίπτωση ανάγκης.

Emergency Drive Away lets you shift into Drive while still plugged into a Supercharger https://t.co/40GSzyP4lG — Tesla Charging (@TeslaCharging) October 1, 2026

Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο οδηγός είναι να επιλέξει «Drive». Στη συνέχεια, στην οθόνη αφής του αυτοκινήτου εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Αφού το επιβεβαιώσει, μπορεί να ξεκινήσει.

Ο σύνδεσμος φόρτισης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποσυνδέεται με θραύση, αν και το γεγονός ότι ένα τμήμα του πέφτει στο έδαφος στο βίντεο επίδειξης της Tesla δείχνει ότι η διαδικασία δεν πραγματοποιείται χωρίς ζημιές.

Μάλιστα, σε απάντησή της, η Tesla σημειώνει ότι η λειτουργία «προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης» και ότι «θα προκαλέσει ζημιά στο όχημά σας και στον Supercharger».

Η αυτοκινητοβιομηχανία προειδοποιεί επίσης για «πρόσθετες κυρώσεις» σε περίπτωση «σκόπιμης κακής χρήσης» της λειτουργίας.

Η Emergency Drive Away διατίθεται ήδη μέσω ενημέρωσης λογισμικού over-the-air. Για τη χρήση της απαιτείται η έκδοση λογισμικού 2026.38.3, ενώ δεν υποστηρίζεται από τα Model S και Model X που κατασκευάστηκαν πριν από το 2021.

Μόνο στις ΗΠΑ προς το παρόν

Προς το παρόν, η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στους Superchargers στις ΗΠΑ.

Η Tesla έχει αξιοποιήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τη δυνατότητα ενημέρωσης των αυτοκινήτων της από απόσταση για να προσθέσει εξειδικευμένες λειτουργίες λογισμικού. Αυτή τη φορά, όμως, η νέα δυνατότητα αποτελεί άμεση απάντηση σε μια πραγματική τραγωδία.

Ίσως στο μέλλον η εταιρεία βρει έναν πρακτικό τρόπο για την αυτόματη αποσύνδεση του καλωδίου φόρτισης, επιτρέποντας στους οδηγούς που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης να απομακρύνονται γρήγορα και ψύχραιμα από το σημείο, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητό τους.

Μια τέτοια λύση θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει οδηγούς με αναπηρία, οι οποίοι ενδέχεται να δυσκολεύονται να χειριστούν τα βαριά καλώδια ταχείας φόρτισης.