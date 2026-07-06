Η Tesla παραδέχτηκε το λάθος της: Η κίνηση που έφερε ξανά την άνοδο στις πωλήσεις

Οι πωλήσεις της Tesla παρουσίασαν κατακόρυφη πτώση το 2025, ωστόσο με μια απλή διορθωτική κίνηση, η μάρκα κατάφερε να επανέλθει στις υψηλές «πτήσεις».

Στη στρατηγική πορεία της Tesla τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στο όραμα της εταιρείας για το μέλλον και στις άμεσες ανάγκες της αγοράς.

Η απόφασή της το 2024 να παγώσει την ανάπτυξη του πολυαναμενόμενου Model 2 των 25.000 δολαρίων, προκειμένου να επικεντρωθεί στο αυτόνομο ρομποταξί Cybercab και στο ρομπότ Optimus, αποτέλεσε σημείο καμπής, δηλώνοντας πως το λανσάρισμα ενός φθηνού ηλεκτρικού μοντέλου χωρίς πλήρως αυτόνομο σύστημα οδήγησης δεν είχε νοήμα.

Ωστόσο, λίγο χρονικό διάστημα αργότερα, η Tesla προχώρησε σε μια σημαντική διορθωτική κίνηση.

Η Tesla έφερε τη BYD στην κορυφή

Το κόστος εκείνης της στρατηγικής επιλογής αποτυπώθηκε έντονα στις πωλήσεις της το 2025. Οι ταξινομήσεις της Tesla στην ευρωπαϊκή αγορά σημείωσαν κατακόρυφη πτώση της τάξης του 27,8%, με τις απώλειες σε κομβικές αγορές όπως η Γερμανία και η Σουηδία να λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις.

Η απουσία νέων μοντέλων, ο υψηλός ανταγωνισμός και η μεταβολή της εταιρικής εικόνας στις ΗΠΑ λόγω της πολιτικής δραστηριότητας του Elon Musk, δημιούργησαν ένα κενό το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι ανταγωνιστές της.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2025, η κινεζική BYD ξεπέρασε την Tesla σε παγκόσμιες πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, καταγράφοντας περίπου 2,26 εκατομμύρια μονάδες έναντι 1,64 εκατομμυρίων της αμερικανικής φίρμας.

Επιστρέφοντας στις υψηλές «πτήσεις»

Η απάντηση της Tesla ήρθε το 2026, όχι με τον ερχομό του Model 2, αλλά με την εισαγωγή πιο προσιτών εκδόσεων Standard για τα Model 3 και Model Y. Ως αποτέλεσμα, οι ευρωπαϊκές ταξινομήσεις της εταιρείας διπλασιάστηκαν, σημειώνοντας άνοδο 99% τον Μάιο, με το Model Y να επιστρέφει στις πρώτες θέσεις των ευρωπαϊκών πωλήσεων.

Η ανάκαμψη αυτή επιβεβαιώνει τα μοντέλα της έχουν μεγάλη ζήτηση, αρκεί η τιμή αγοράς τους να βρίσκεται σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Παρά την εμφανή στροφή της Tesla, η αρχική διστακτικότητα της Tesla να εμπλακεί σε έναν πόλεμο τιμών και λανσαρίσματος νέων μοντέλων δικαιολογείται. Η BYD, η μάρκα που την ξεπέρασε, είδε τα καθαρά της κέρδη να υποχωρούν κατά 55% το πρώτο τρίμηνο του 2026, ως απόρροια του μικρού περιθώριου που έχει στα κέρδη ανά αυτοκίνητο.