Tesla Roadster: Πλήρωσε 250.000 δολάρια το 2017 και τώρα η Tesla αρνείται να ακυρώσει την παραγγελία του

Ο Khan επιχείρησε να ακυρώσει την προπαραγγελία και να ζητήσει επιστροφή των 250.000 δολαρίων, αλλά η Tesla απέρριψε το αίτημά του.

Ένας Αμερικανός πελάτης που προπαρήγγειλε το Tesla Roadster το 2017 θέλει να πάρει πίσω τα χρήματά του, όμως η Tesla αρνήθηκε να ακυρώσει την παραγγελία. Το πρόβλημα; Το αυτοκίνητο που πρόκειται να παραλάβει ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά από εκείνο που είχε αρχικά παραγγείλει.

Ο Asif Khan, διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού ψηφιακού μέσου Shacknews, είχε καταβάλει 250.000 δολάρια για το ηλεκτρικό σπορ μοντέλο πριν από περίπου εννέα χρόνια. Τότε, το πρωτότυπο του Roadster είχε διαφορετική σχεδίαση, ενώ ο ίδιος ήθελε ένα αυτοκίνητο που θα μπορούσε να χρησιμοποιεί χωρίς δυσκολία στην καθημερινότητά του.

Παρότι εξακολουθεί να θεωρεί εντυπωσιακές τις επιδόσεις του μοντέλου και δεν ενοχλείται από τις αλλαγές στην εμφάνισή του, πλέον αμφιβάλλει αν το αυτοκίνητο θα ανταποκρίνεται στις αρχικές του ανάγκες.

Γιατί δεν μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία

Ο Khan επιχείρησε να ακυρώσει την προπαραγγελία και να ζητήσει επιστροφή των 250.000 δολαρίων, αλλά η Tesla απέρριψε το αίτημά του. Έτσι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Auto Bild, βρίσκεται αντιμέτωπος με την προοπτική να παραλάβει τελικά το αυτοκίνητο, παρά τις επιφυλάξεις του.

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Η αναμονή δεν έχει ακόμη τελειώσει: οι πρώτες παραδόσεις του νέου Roadster αναμένονται από το 2028, κάτι που σημαίνει ότι ο πελάτης ενδέχεται να έχει περιμένει περίπου 11 χρόνια από την αρχική παραγγελία του.

Δεν θα πάρει απαραίτητα την κορυφαία έκδοση

Ένα ακόμη σημείο που προκαλεί δυσαρέσκεια είναι ότι τα χρήματα που κατέβαλε ενδέχεται να αντιστοιχούν στη βασική έκδοση του Roadster και όχι στην κορυφαία παραλλαγή.

Σύμφωνα με τον Lars Moravy, επικεφαλής μηχανικής εξέλιξης της Tesla, ακόμη και η βασική έκδοση αναμένεται να αποδίδει περίπου 1.340 ίππους και περισσότερα από 1.400 Nm ροπής. Ωστόσο, δεν αναμένεται να διαθέτει ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές δυνατότητες που έχουν ανακοινωθεί, όπως τη λειτουργία πτήσης και την τελική ταχύτητα άνω των 370 χλμ/ώρα.