Tesla: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα ξεπουλάει – Αύξηση 271%

Τα τελευταία στοιχεία από την Ευρώπη, μία από τις σημαντικότερες αγορές της, δείχνουν ότι οι νέες ταξινομήσεις οχημάτων της Tesla συνέχισαν να αυξάνονται τον Οκτώβριο σε αρκετές χώρες της περιοχής.

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων Tesla συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο στην προσπάθειά της να βάλει τέλος στη διετή πτώση των ετήσιων παγκόσμιων πωλήσεών της.

Τα τελευταία στοιχεία από την Ευρώπη, μία από τις σημαντικότερες αγορές της, δείχνουν ότι οι νέες ταξινομήσεις οχημάτων της Tesla συνέχισαν να αυξάνονται τον Οκτώβριο σε αρκετές χώρες της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ταξινομήσεις θεωρούνται ενδεικτικός δείκτης των πωλήσεων, σημειώνει το Reuters.

Αύξηση 271% στην Ισπανία

Η αυτοκινητοβιομηχανία κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται κατά 271% στην Ισπανία, 186% στην Πορτογαλία και 94% στην Ιταλία, σύμφωνα με στοιχεία των ANFAC, ACAP και του ιταλικού Υπουργείου Μεταφορών.

Στη Σουηδία, οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 248% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο. Τον Σεπτέμβριο, η αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 38,4%. Τα στοιχεία βασίζονται σε δεδομένα της κλαδικής ένωσης Mobility Sweden.

Στη Νορβηγία, οι ταξινομήσεις σημείωσαν άνοδο 131%, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πληροφοριών Οδικής Κυκλοφορίας της χώρας. Πρόκειται για σημαντικά καλύτερη επίδοση σε σύγκριση με την αύξηση μόλις 2,2% τον Σεπτέμβριο.

Στη Δανία, οι ταξινομήσεις ενισχύθηκαν κατά 34% τον Οκτώβριο, έναντι αύξησης μόλις 2,9% τον προηγούμενο μήνα.

Τα στοιχεία για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, τις δύο μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτου στην Ευρώπη, αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Γιατί βελτιώνονται οι πωλήσεις της Tesla στην Ευρώπη

Η Tesla φαίνεται να επωφελείται από την άνοδο των τιμών των καυσίμων, η οποία ωθεί περισσότερους Ευρωπαίους καταναλωτές προς τα ηλεκτρικά οχήματα. Ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραματίζουν επίσης τα κρατικά κίνητρα που έχουν στόχο να ενισχύσουν την υιοθέτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Επιπλέον, οι πωλήσεις της Tesla στην περιοχή ήταν χαμηλότερες πριν από έναν χρόνο. Ως εκ τούτου, η σύγκριση με τα φετινά στοιχεία εμφανίζεται πλέον ευνοϊκότερη.

Μπορεί η Tesla να αυξήσει τις παγκόσμιες πωλήσεις της το 2026;

Το 2025, οι παραδόσεις οχημάτων της Tesla μειώθηκαν κατά 8,6% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,64 εκατομμύρια οχήματα. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η εταιρεία κατέγραψε πτώση στις παγκόσμιες πωλήσεις της.

Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στην κινεζική ανταγωνίστρια BYD να ξεπεράσει την Tesla και να αναδειχθεί στον μεγαλύτερο πωλητή αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία παγκοσμίως. Ωστόσο, η Tesla έχει σημειώσει πρόοδο στην προσπάθειά της να ανακόψει τη διετή πτώση των παγκόσμιων πωλήσεών της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έως το τέλος του τρίτου τριμήνου, τον Σεπτέμβριο, η Tesla είχε παραδώσει συνολικά 1,32 εκατομμύρια οχήματα μέσα στο 2026. Πλέον, η αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται να παραδώσει ακόμη 311.448 οχήματα κατά το τέταρτο τρίμηνο, προκειμένου να καταγράψει αύξηση των παγκόσμιων πωλήσεών της για το σύνολο του 2026.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, η Tesla παρέδωσε 486.532 οχήματα. Ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος κατά 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αλλά ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Tesla ανακοίνωσε πως κατά τη συγκεκριμένη περίοδο κατέγραψε το μεγαλύτερο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών επιβατικών οχημάτων των τελευταίων τεσσάρων ετών.