Το Tesla Semi έρχεται στην Ευρώπη: Πού και πότε θα κάνει ντεμπούτο

Το Tesla Semi, το ηλεκτρικό φορτηγό της αμερικανικής φίρμας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, θα δώσει το «παρών» στην έκθεση επαγγελματικών οχημάτων IAA Transportation που θα ξεκινήσε σε λίγες εβδομάδες.

Η Tesla προετοιμάζεται ενεργά για την περαιτέρω διεύρυνση της ευρωπαϊκής της γκάμας, φέρνοντας από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού το καινοτόμο αμιγώς ηλεκτρικό φορτηγό Semi.

Το εντυπωσιακό όχημα αναμένεται να πραγματοποιήσει το επίσημο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης IAA Transportation που θα διεξαχθεί στο Αννόβερο της Γερμανίας.

Αν και το αρχικό πρωτότυπο του Tesla Semi αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά πριν από μία δεκαετία, μόλις πρόσφατα το μοντέλο πέρασε στο στάδιο της μαζικής παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παρουσία του στην έκθεση του Αννοβέρου θα σηματοδοτήσει τη στιγμή που η εταιρεία θα αποκαλύψει τις πλήρεις ευρωπαϊκές προδιαγραφές του, καθώς προς το παρόν η εμπορική του διάθεση περιορίζεται στην αγορά της Βόρειας Αμερικής σε δύο βασικές εκδόσεις, Standard και Long Range.

Γιγάντιες μπαταρίες, μεγάλες δυνατότητες

Στην αμερικανική αγορά, η έκδοση Standard Range ενσωματώνει μια τεράστια μπαταρία χωρητικότητας 548 kWh, προσφέροντας αυτονομία που αγγίζει τα 483 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. Ωστόσο, την παράσταση κλέβει η έκδοση Long Range με την ακόμη μεγαλύτερη μπαταρία των 822 kWh, η οποία σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, προσφέρει αυτονομία έως και 805 χιλιομέτρων πριν χρειατεί να συνδεθεί με κάποιον φορτιστή.

Στην κορυφαία έκδοση, το Tesla Semi εξοπλίζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες τοποθετημένους στον πίσω άξονα, οι οποίοι συνδυαστικά αποδίδουν 1.088 ίππους, χαρίζοντας στο όχημα την ικανότητα να ρυμουλκεί φορτία συνολικού βάρους έως και 37 τόνων.

Η τεχνολογική υπεροχή του Semi ενισχύεται από την ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 1.000 Volt, η οποία καθιστά δυνατή την υπερταχεία φόρτιση με ισχύ που φθάνει τα 1,2 Megawatt (1.200 kW).

Χάρη σε αυτή την υποδομή, οι οδηγοί μπορούν να αναπληρώσουν το 60% της ενέργειας της μπαταρίας σε λιγότερο από μισή ώρα. Για την επίτευξη αυτών των κορυφαίων ταχυτήτων φόρτισης, απαιτείται η χρήση των ειδικών σταθμών Megacharger της Tesla.

Οι πρώτες φήμες για το «ευρωπαϊκό» Semi

Αν και οι οριστικές προδιαγραφές του «ευρωπαϊκού» Semi μένει να επιβεβαιωθούν και επίσημα στο Αννόβερο, έντονες φήμες αναφέρουν ότι η έκδοση που θα περάσει τον Ατλαντικό θα προσφέρει αυτονομία έως 550 χιλιόμετρα ανά φόρτιση, ενώ η μέγιστη ισχύς φόρτισης ενδέχεται να διαμορφωθεί στα 800 kW.