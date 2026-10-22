Tesla – Space X: Στα σκαριά η μεγαλύτερη συγχώνευση όλων των εποχών

Με την Tesla να αποτιμάται περίπου στο 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια και τη SpaceX στα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, μια συνένωση των δύο εταιρειών θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη συγχώνευση που έχει γίνει ποτέ.

Ο Elon Musk έχει αφιερώσει χρόνια μετατρέποντας την Tesla και τη SpaceX σε δύο τεχνολογικές αυτοκρατορίες αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα, εξετάζει το ενδεχόμενο να τις ενώσει.

Όταν ρωτήθηκε αν μια συγχώνευση θα ήταν καλή ιδέα, ο Musk απάντησε ξεκάθαρα: «Ναι».

Η προοπτική αυτή είναι κάτι παραπάνω από υποθετική. Ο Musk δήλωσε ότι έχουν συσταθεί ειδικές επιτροπές για την αξιολόγηση μιας πιθανής συμφωνίας, αν και τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη τίποτα.

Με την Tesla να αποτιμάται περίπου στο 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια και τη SpaceX στα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, μια συνένωση των δύο εταιρειών θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη συγχώνευση που έχει γίνει ποτέ, σημειώνει το BBC.

Οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε επίσης τη στήριξη των μετόχων. Ωστόσο, ο Musk ανέφερε ότι βλέπει «πολλά οφέλη» από τη συνένωση των δύο επιχειρήσεων.

Πόσο πιθανή είναι η συγχώνευση;

«Κατά τη γνώμη μου, 100%. Είναι απλώς θέμα χρόνου», λέει ο David Nicholson, επικεφαλής τεχνολογικός σύμβουλος στην εταιρεία ερευνών αγοράς The Futurum Group.

Η παρουσίαση του Tesla Roadster την περασμένη εβδομάδα -ενός φουτουριστικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου που κινείται με τη βοήθεια προωθητήρων πυραύλων της SpaceX– λειτούργησε ως μια «συμβολική ενσάρκωση» που υποδηλώνει τη συγχώνευση των δύο εταιρειών του Musk, δήλωσε ο Nicholson.

Ο Musk, διευθύνων σύμβουλος τόσο της SpaceX όσο και της Tesla, ανέφερε ότι η συνένωση των εταιρειών θα ήταν επωφελής, δεδομένου του έργου που επιτελεί καθεμία από αυτές στους τομείς των μικροτσίπ, της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογικών εγχειρημάτων.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία θα συνδύαζε τα αυτοκίνητα, τα ρομπότ και την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Tesla με τους πυραύλους, τα κέντρα δεδομένων, τους δορυφόρους και τις τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες της SpaceX.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βήμα προς την αποστολή του Musk για τη δημιουργία μιας αυτάρκους πόλης στον Άρη -ένα όραμα που έχει προκαλέσει σκεπτικισμό, αλλά έχει βρει και πολλούς υποστηρικτές.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο Musk προχώρησε σε ενέργειες για την ενοποίηση των επιχειρήσεών του, με τη SpaceX να αποκτά την xAI και την X (πρώην Twitter), ενόψει της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο φέτος.

Ωστόσο, η συγχώνευση θα κριθεί τελικά από τους μετόχους, με το ήμισυ των μετόχων της Tesla να απαιτείται για την έγκριση της συμφωνίας -ένα όριο που ακόμη και ο ίδιος ο Musk χαρακτήρισε ως «αρκετά υψηλό εμπόδιο».

Ο Musk, ως επικεφαλής και των δύο εταιρειών, δεν μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις των μετόχων.

Παρόλα αυτά, ο Musk -ο οποίος είναι βασικός μέτοχος της Tesla- είναι πιθανό να πετύχει τον σκοπό του μέσα στα επόμενα χρόνια, εκτιμά ο επενδυτικός αναλυτής Dan Sheehan από την εταιρεία Telos Wealth Advisors.

Ο Sheehan δήλωσε ότι, κατά την εκτίμησή του, οι μέτοχοι θα στηρίξουν τη συμφωνία, καθώς οι τεχνολογίες που αναπτύσσουν οι δύο εταιρείες αλληλοσυμπληρώνονται.

Ωστόσο, η συγχώνευση θα σήμαινε ότι οι μέτοχοι της Tesla πιθανότατα θα κατέχουν ένα «μικρότερο μερίδιο σε μια πολύ μεγαλύτερη και πιο σύνθετη επιχείρηση», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει πραγματικό προηγούμενο για το πώς θα αποτιμηθεί μια εισηγμένη εταιρεία όπως η Tesla σε ένα τέτοιο σενάριο», ανέφερε ο Sheehan.

Τι κερδίζει από αυτό ο Musk;

Ο μεγαλύτερος κερδισμένος είναι πιθανότατα ο Musk -ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο οποίος νωρίτερα φέτος έγινε επίσης ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος παγκοσμίως.

Η συγχώνευση θα παρείχε στον Musk μεγαλύτερο έλεγχο μέσω των δικαιωμάτων ψήφου στη νέα, ενιαία εταιρεία, σε σύγκριση με αυτόν που διαθέτει σήμερα στην Tesla -ένα στοιχείο που θα πρέπει να συνεκτιμήσει η ειδική επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει τη συμφωνία.

Η ύπαρξη μίας ενιαίας εταιρείας διευκολύνει τον Musk να υλοποιήσει τη στρατηγική του για την τεχνητή νοημοσύνη ακριβώς όπως επιθυμεί, ανέφερε ο Sheehan.

«Η συμφωνία αυτή καθαυτή δεν αυξάνει τον πλούτο του Musk, αλλά τον συγκεντρώνει περαιτέρω σε μία μόνο μετοχή», δήλωσε ο ίδιος.

Ωστόσο, η συγχώνευση ενδέχεται να προκαλέσει έλεγχο όσον αφορά τον Musk, ο οποίος αποτελεί ήδη μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στις ΗΠΑ,σημείωσε ο Nicholson.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει εντονότερες ρυθμιστικές πιέσεις, εάν οι Δημοκρατικοί -πολλοί εκ των οποίων έχουν ασκήσει κριτική στον Musk- κερδίσουν περισσότερες έδρες στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

Οι μέτοχοι έχουν στηρίξει και στο παρελθόν τις επιδιώξεις του Musk. Πέρσι, οι επενδυτές της Tesla ενέκριναν ένα πρωτοφανές πακέτο αποδοχών για τον Musk, αξίας περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

«Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι ο Musk θα παρακολουθεί στενά το πώς θα επηρεάσει η συγχώνευση τον πλούτο του», ανέφερε ο Nicholson.

Η συμφωνία φέρνει επίσης τον Musk πιο κοντά σε αυτό που ο Nicholson αποκαλεί «αποστολή της ζωής του»: τον αποικισμό του Άρη.