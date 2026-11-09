Tesla: Τέλος εποχής για το Cybertruck – Για ποιο λόγο σταματά η παραγωγή

Η απόφαση αποτελεί σημαντική υποχώρηση από ένα από τα προσωπικά στοιχήματα του Musk.

Η Tesla θα διακόψει σταδιακά την παραγωγή του Cybertruck στο εργοστάσιό της στο Τέξας περίπου στα μέσα του 2027, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Elon Musk, έπειτα από χρόνια επίμονα χαμηλών πωλήσεων για ένα φουτουριστικό μοντέλο που κάποτε παρουσιαζόταν ως ανταγωνιστής των παραδοσιακών pickup.

Η απόφαση αποτελεί σημαντική υποχώρηση από ένα από τα προσωπικά στοιχήματα του Musk. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Musk ανέφερε ότι η σταδιακή διακοπή της παραγωγής θα επιτρέψει στην Tesla να αυξήσει την παραγωγή του Cybercab, ενός ρομποταξί στο οποίο έχει στηρίξει μεγάλο μέρος των φιλοδοξιών της εταιρείας στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων, αν και το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν έχει ακόμη αποδείξει την εμπορική του βιωσιμότητα.

Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2026

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν η παραγωγή του Cybertruck θα μεταφερθεί σε άλλη εγκατάσταση ή εάν θα καταργηθεί πλήρως. Ωστόσο, το εργοστάσιο της Tesla στο Όστιν είναι η μόνη γνωστή μονάδα της εταιρείας που διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή των εξειδικευμένων εξαρτημάτων του μεγάλου, γωνιώδους μοντέλου, σημειώνει το Reuters.

Απαντώντας σε χρήστη της πλατφόρμας X, ο Musk χαρακτήρισε το Cybertruck «το καλύτερο όχημα που έχει κατασκευάσει ποτέ η Tesla», ενώ περιέγραψε τη σταδιακή διακοπή της παραγωγής του ως «το τέλος μιας εποχής».

Η Tesla μετατοπίζει σταδιακά το επίκεντρο της δραστηριότητάς της προς τη ρομποτική και την αυτόνομη οδήγηση, μια στρατηγική αλλαγή που, σύμφωνα με αναλυτές, γίνεται εις βάρος της δραστηριότητας των ηλεκτρικών οχημάτων, την ανάπτυξη της οποίας η ίδια η εταιρεία συνέβαλε καθοριστικά να πυροδοτηθεί, την ώρα που οι Κινέζοι ανταγωνιστές κερδίζουν έδαφος.

Η αμερικανική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων ξεκίνησε τις παραδόσεις του Cybertruck στους πελάτες στα τέλη του 2023. Σύμφωνα με την Kelley Blue Book, η Tesla πούλησε μόλις 20.237 Cybertruck στις ΗΠΑ πέρσι, σημειώνοντας πτώση 48% σε σχέση με τα 38.965 οχήματα του 2024.

Περίπου την περίοδο έναρξης της παραγωγής, το 2023, ο Musk είχε προβλέψει ετήσιες πωλήσεις 250.000 οχημάτων.

«Δεν έχει νόημα να συνεχίζεται η παραγωγή όταν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι», δήλωσε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Aston Martin, Andy Palmer. «Κάθε ορθολογικά σκεπτόμενος άνθρωπος της αυτοκινητοβιομηχανίας θα έλεγε το ίδιο».

«Αναμφίβολα, η επίδρασή του στον ισολογισμό της Tesla θα είναι αμελητέα, αλλά τα στατιστικά στοιχεία μιλούν από μόνα τους», πρόσθεσε.

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Η SpaceX του Musk ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες του συγκεκριμένου μοντέλου πέρσι, αγοράζοντας Cybertruck αξίας 131 εκατ. δολαρίων από την Tesla το 2025, σε τιμές καταλόγου, σύμφωνα με τα έγγραφα που υπέβαλε στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της στο χρηματιστήριο (IPO).

«Το Cybertruck δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει παντού»

Από την πρώτη παρουσίασή του, το 2019, το Cybertruck αποτέλεσε μια αμφιλεγόμενη επιλογή για τον Musk. Οι παραδοσιακοί φίλοι των pickup χλεύασαν τον γωνιώδη σχεδιασμό του, ενώ ειδικοί σε θέματα οδικής ασφάλειας προέβλεψαν ότι θα ήταν δύσκολο να εξασφαλίσει έγκριση κυκλοφορίας σε σημαντικές αγορές, όπως η Ευρώπη.

Ακόμη και η εκδήλωση παρουσίασής του επισκιάστηκε από ένα απρόοπτο περιστατικό: ο Μusk επιχείρησε να αποδείξει ότι τα παράθυρα του οχήματος ήταν άθραυστα, ζητώντας να εκτοξευθούν μεταλλικές σφαίρες εναντίον τους. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν μεγάλες ρωγμές σε δύο από αυτά.

Κατά την επίσημη παρουσίαση του Cybertruck το 2023, ο Musk το προώθησε ως ένα φουτουριστικό ανταγωνιστικό μοντέλο απέναντι στα pickup των General Motors και Ford, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Επιτέλους, το μέλλον θα μοιάζει με το μέλλον».

Ωστόσο, το μοντέλο δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες αυτές. Σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (NHTSA), η Tesla έχει προχωρήσει σε 11 ανακλήσεις του Cybertruck από την έναρξη των πωλήσεών του στα τέλη του 2023. Σε ορισμένα οχήματα απαιτήθηκαν επισκευές με φυσική παρουσία σε συνεργεία, ενώ σε άλλα τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού.

Ο αναλυτής Felipe Munoz δήλωσε ότι, παρότι το Cybertruck έχει χαρακτηριστεί αποτυχία λόγω των χαμηλών πωλήσεών του, και τα ηλεκτρικά pickup της Ford και άλλων κατασκευαστών έχουν αποτύχει να κερδίσουν την αμερικανική αγορά.

«Όλοι έχασαν τη μάχη, επειδή τα ηλεκτρικά pickup δεν είναι δημοφιλή στις ΗΠΑ», ανέφερε ο Munoz.

Ωστόσο, ο αιχμηρός σχεδιασμός του Cybertruck και το αμάξωμά του από ανοξείδωτο χάλυβα περιόρισαν τις προοπτικές του σε αγορές όπως η Ευρώπη, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν μεγαλύτερη απήχηση.

Η έγκριση κυκλοφορίας του στην ευρωπαϊκή αγορά ήταν αδύνατη λόγω των κανονισμών που ισχύουν για την προστασία των πεζών σε περίπτωση σύγκρουσης.

«Οπουδήποτε υπάρχουν κανονισμοί για τις συγκρούσεις που λαμβάνουν υπόψη την πρόσκρουση σε πεζούς, το Cybertruck δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει», δήλωσε ο πρώην επικεφαλής της Aston Martin, Andy Palmer.

Το νέο στοίχημα του Musk

Το Cybercab, το οποίο διαθέτει πόρτες τύπου πεταλούδας και δεν έχει τιμόνι, πεντάλ ή καθρέφτες, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα του Musk στην προσπάθειά του να μετατρέψει την Tesla από αυτοκινητοβιομηχανία σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) και ρομποτικής.

Ο Musk έχει δηλώσει ότι θεωρεί το Cybercab το βασικό αυτόνομο μοντέλο της Tesla, τη βάση για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου ρομποταξί.

Έπειτα από χρόνια καθυστερήσεων στην επίτευξη των στόχων της για την αυτόνομη οδήγηση, η Tesla ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο να προσφέρει επί πληρωμή διαδρομές με έναν μικρό στόλο Cybercab στο Όστιν του Τέξας.

Ωστόσο, η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να καλείται να απαντήσει στα ερωτήματα της αμερικανικής υπηρεσίας οδικής ασφάλειας σχετικά με το εάν έχει πιστοποιήσει σωστά το Cybercab, αποδεικνύοντας τη συμμόρφωσή του με τα ομοσπονδιακά πρότυπα ασφαλείας για τα μηχανοκίνητα οχήματα.

Η NHTSA ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο έλεγχο για να εξετάσει τη βάση στην οποία στηρίχθηκε η συγκεκριμένη πιστοποίηση.

«Το Cybertruck αποτέλεσε μια εξαιρετική πλατφόρμα τεχνολογικής εξέλιξης και συνεχίζει να ζει μέσα από το Cybercab», δήλωσε στην πλατφόρμα X ο Wes Morrill, επικεφαλής μηχανικός του προγράμματος Cybertruck.

Ωστόσο, είναι απίθανο το Cybercab να μπορέσει να αντισταθμίσει σύντομα τις απώλειες στον όγκο παραγωγής και πωλήσεων που θα προκύψουν από τη διακοπή του Cybertruck.

Το διθέσιο ρομποταξί εξακολουθεί να αποτελεί ένα μικρής κλίμακας εγχείρημα, με την παραγωγή του να έχει ξεκινήσει μόλις στις αρχές του τρέχοντος έτους. Η Tesla έχει ανακοινώσει παραγωγική δυναμικότητα άνω των 125.000 οχημάτων.

Περίπου 570 από τα περισσότερα από 1.200 ρομποταξί της Tesla που κυκλοφορούν στο Τέξας είναι Cybercab, ενώ τα υπόλοιπα είναι κυρίως οχήματα Model Y, σύμφωνα με το υπουργείο Μηχανοκίνητων Οχημάτων της πολιτείας.