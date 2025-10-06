Tesla: Τι ετοιμάζει o Elon Musk για την Τρίτη 7 Οκτωβρίου; (video)

Η εταιρεία αναζητάει εναγωνίως τρόπους προκειμένου να αναθερμάνει το ενδιαφέρον για τα προϊόντα της.

Αγωνία επικρατεί στις τάξεις των φίλων της Tesla μετά από την προαναγγελία μιας εκδήλωσης που είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 7 Οκτωβρίου. Η μάρκα υπό την ηγεσία του Elon Musk προανήγγειλε το event την περασμένη Κυριακή μέσω ενός βίντεο 9 δευτερολέπτων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης “X”.

Πρωταγωνιστής στο βίντεο είναι ένα όχημα με τα φώτα πορείας αναμμένα σε ένα σκοτεινό περιβάλλον, ενώ σύμφωνα με το Reuters το μοντέλο δεν αποκλείεται να αποτελεί μια πιο οικονομική έκδοση του Model Y για τις ΗΠΑ, το οποίο θα συνδράμει στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τα προϊόντα του brand.

Το Reuters αναφέρει ότι τον Ιούνιο η εταιρεία είχε δηλώσει ότι είχε ολοκληρώσει τις «πρώτες κατασκευές» του οχήματος, αλλά η πώλησή του θα ξεκινούσε το τέταρτο τρίμηνο, με την παραγωγή να κλιμακώνεται με πιο αργούς ρυθμούς από το αρχικά προγραμματισμένο.

Η πιο απλή έκδοση έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι περίπου 20% φθηνότερη στην παραγωγή σε σχέση με το ανανεωμένο Model Y, και θα μπορούσε να φτάσει τις 250.000 μονάδες ετησίως στις ΗΠΑ μέχρι το 2026, όπως ανέφεραν πηγές στο Reuters νωρίτερα φέτος.

Η Tesla ανακοίνωσε ρεκόρ παραδόσεων για το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, ως αποτέλεσμα της αύξησης των ταξινομήσεων ηλεκτρικών οχημάτων πριν από τo τέλος της φορολογικής πίστωσης στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Reuters