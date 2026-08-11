Τέσσερα αυτοκίνητα των 70s από την Αν. Ευρώπη που έγραψαν ιστορία

Δείτε ορισμένα από τα πιο «θρυλικά» μοντέλα που προέκυψαν από τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Ανατολικής Ευρώπης και της Ρωσίας.

Οι κρατικά ελεγχόμενες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ανατολικής Ευρώπης αξιοποίησαν τους περιορισμένους πόρους που είχαν στη διάθεσή τους για να βάλουν εκατομμύρια οδηγούς πίσω από το τιμόνι, είτε αυτοί χρειάζονταν ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, ένα όχημα εκτός δρόμου ή ένα ευρύχωρο βαν για επαγγελματική χρήση.

Ορισμένες εταιρείες έδωσαν έμφαση στη σχεδίαση, με στόχο να κατακτήσουν τις αγορές του εξωτερικού, ενώ άλλες έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τους αγώνες αυτοκινήτου και κατάφεραν περιστασιακά να ξεπεράσουν πιο έμπειρους ανταγωνιστές.

Από τα οικονομικά μικρά αυτοκίνητα με διακριτικές ιταλικές καταβολές μέχρι τα πειραματικά κουπέ με κεντρικά τοποθετημένο κινητήρα, αυτά είναι μερικά από τα επιτυχημένα, τα πιο «θρυλικά» μοντέλα που προέκυψαν από τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Ανατολικής Ευρώπης και της Ρωσίας.

Lada 2101 (1970)

Το πρώτο αυτοκίνητο της Lada, το 2101, έκανε το ντεμπούτο του το 1970. Βασιζόταν στο ιδιαίτερα αξιόπιστο σεντάν Fiat 124, όμως η Lada προχώρησε σε αρκετές τροποποιήσεις στη σχεδίαση, ώστε να μπορεί να αντέξει τις δύσκολες συνθήκες των ρωσικών δρόμων.

Οι αλλαγές περιλάμβαναν έναν νεότερο κινητήρα, παχύτερα πάνελ αμαξώματος για μεγαλύτερη αντοχή στη σκουριά και αναβαθμισμένα εξαρτήματα ανάρτησης.

Το 2101 έγινε σχεδόν αμέσως το «λαϊκό αυτοκίνητο» της Ρωσίας. Η παραγωγή του δεν σταμάτησε μέχρι το 1988, αρκετά χρόνια μετά την κατάργηση του Fiat 124 στην Ιταλία από τη Fiat.

Η Lada το αντικατέστησε με δύο ανανεωμένα μοντέλα, τα 2105 και 2107, τα οποία παρέμειναν στην παραγωγή μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Το τελευταίο μοντέλο της Lada που βασίστηκε στην πλατφόρμα του Fiat 124 ήταν το 2104 station wagon, το οποίο κατασκευάστηκε μέχρι το 2012.

Skoda 110 R

Skoda 110 R (1970)

Η Skoda είχε μετατρέψει το 1000 MB σε κουπέ, όμως η παραγωγή του παρέμεινε περιορισμένη, εν μέρει λόγω προβλημάτων ακαμψίας που προέκυψαν από την απουσία μεσαίας κολόνας (B-pillar).

Η εταιρεία προσπάθησε ξανά στην κατηγορία των κουπέ, παρουσιάζοντας το 110 R το 1970. Το μοντέλο βασιζόταν στο σεντάν 110, όμως απέκτησε μια οροφή τύπου fastback, η οποία του έδινε μια πολύ πιο σπορ εμφάνιση.

Οι δοκιμαστές αυτοκινήτων της εποχής το αποκαλούσαν με συμπάθεια «η Porsche του κομμουνισμού». Ορισμένες εκδόσεις μάλιστα διέθεταν τάσια τροχών σχεδιασμένα να θυμίζουν τις θρυλικές ζάντες Fuchs της Porsche.

Η Skoda κατασκεύασε περίπου 57.000 μονάδες του 110 R μέχρι το 1980.

Το 110 R έγινε ιδιαίτερα γνωστό επειδή αποτέλεσε τη βάση για το 130 RS, ένα ιδιαίτερα δυναμικό κουπέ που εξελίχθηκε με στόχο τους αγώνες.

(1971)

Η Fiat και η Zastava προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα στη συνεργασία τους το 1971, ξεκινώντας την παραγωγή του τετράθυρου σεντάν Fiat 128.

Η γκάμα διευρύνθηκε στα τέλη του ίδιου έτους με την παρουσίαση μιας έκδοσης hatchback ειδικά σχεδιασμένης για τη Zastava, η οποία ήταν χαλαρά εμπνευσμένη από το Simca 1100.

Το μοντέλο ονομάστηκε 101, αν και κατά τη διάρκεια της μακράς εμπορικής του πορείας κυκλοφόρησε με πολλά διαφορετικά ονόματα σε διάφορες αγορές, μεταξύ των οποίων και το Skala.

Οι εκδόσεις που προέρχονταν από το Fiat 128 παρέμειναν στην παραγωγή μέχρι το 2008.

Η Zastava προκάλεσε αρκετή έκπληξη όταν παρουσίασε ένα ανανεωμένο μοντέλο στην έκθεση αυτοκινήτου του Βελιγραδίου το 2008. Η τελευταία εξέλιξη του Skala απέκτησε αλουμινένιο ψυγείο, αναβαθμισμένα εξαρτήματα στο σύστημα κίνησης και έναν πιο σύγχρονο πίνακα οργάνων.

Lada Niva (1977)

Οι οδηγίες που δόθηκαν στους σχεδιαστές του Lada Niva ζητούσαν ένα αυτοκίνητο που θα έμοιαζε με Renault 5 πάνω σε πλαίσιο Land Rover. Και η αποστολή θεωρείται ότι επιτεύχθηκε.

Μετά από εκτεταμένες δοκιμές στην έρημο του Ουζμπεκιστάν, το Niva κυκλοφόρησε στη Ρωσία το 1977 ως ένα απλό και πρακτικό εκτός δρόμου όχημα για καθημερινή χρήση, το οποίο ήταν φθηνό στην κατασκευή και εύκολο στη συντήρηση.

Η Lada δοκίμασε πρωτότυπες εκδόσεις με ανοιχτή οροφή, όμως επέλεξε τελικά τη διαμόρφωση με κλειστή οροφή, αφού έλαβε υπόψη τις σκληρές συνθήκες οδήγησης στους παγωμένους χειμώνες της Σιβηρίας.

Το μοντέλο συνεχίζει να παράγεται μέχρι σήμερα, πλέον με την ονομασία Lada Niva Legend.