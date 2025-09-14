Θα επιστρέψουν τα φθηνά αυτοκίνητα; – Τι ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Πρόεδρος της Κομισιόν εξήγγειλε τη συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία για μικρά και προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Στην ανάγκη επιστροφής των οικονομικά προσιτών μικρών αυτοκινήτων, που προϊόντος του χρόνου εξαφανίζονται από τους δρόμους, αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, κατά την ομιλία της για την «Κατάσταση της Ένωσης» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Εκατομμύρια Ευρωπαίοι και Ευρωπαίες θέλουν να αγοράσουν οικονομικά προσιτά ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Επομένως, θα πρέπει να επενδύσουμε και σε μικρά, οικονομικά προσιτά οχήματα. Τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά όσο και για να αντιμετωπιστεί η αύξηση της ζήτησης παγκοσμίως», επισήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξαγγέλλοντας την υποβολή πρότασης για συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία για μικρά και προσιτά αυτοκίνητα.

Τα εν λόγω οχήματα θα κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια, εξυπηρετώντας τον στόχο της ΕΕ για απανθρακοποίηση των οδικών μεταφορών.

«Πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει το δικό της ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Περιβαλλοντικά φιλικό,καθαρό, αποδοτικό και ελαφρύ. Οικονομικά προσιτό για τους ανθρώπους, ευρωπαϊκό -που θα παράγεται εδώ, στην Ευρώπη, με ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε την Κίνα και άλλους να κατακτήσουν αυτήν την αγορά. Ό,τι κι αν γίνει, το μέλλον είναι ηλεκτρικό», υπογράμμισε η Ursula von der Leyen.

Τον Ιούλιο, ο πρόεδρος της Stellantis, John Elkann, και ο τότε επικεφαλής του Ομίλου Renault, Luca de Meo, πρότειναν τη δημιουργία μιας κατηγορίας μικρών αυτοκινήτων με πιο χαλαρούς κανονισμούς ασφαλείας, τα οποία θα ήταν φθηνότερα στην κατασκευή και θα παρήγαν λιγότερες εκπομπές καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Η πρόταση αντλούσε έμπνευση σε μεγάλο βαθμό από την κατηγορία “kei car” της Ιαπωνίας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της ιαπωνικής αγοράς.