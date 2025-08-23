Θα καταφέρει η BYD να φτιάξει το ισχυρότερο αυτοκίνητο στον κόσμο;

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία προετοιμάζει το έδαφος για το λανσάρισμα μιας ακραίας εκδοχή του Yangwang U9 των 1.300 PS.

Αυξάνεται συνεχώς το ενδιαφέρον γύρω από τη μάχη για την κατασκευή του ισχυρότερου μοντέλου στα χρονικά. Προτού καταλαγιάσει η σκόνη από το σπουδαίο ρεκόρ της Koenigsegg Jesko Absolut, έγινε γνωστό ότι η BYD θα επιχειρήσει να ταράξει τα λιμάζοντα νερά της αυτοκίνησης, δημιουργώντας κάτι ξεχωριστό.

Ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο άνω των 3.000 ίππων, που θα μπορεί να επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 2,4 δευτερόλεπτα, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής της Κίνας (ΜΙΙΤ).

Το μοντέλο θα ριχθεί στην αρένα των πυραυλοκίνητων hypercars με την ονομασία BYD Yangwang U9 Track Edition, μια ακραία εκδοχή του Yangwang U9 των 1.300 ίππων με το οποίο συστηθήκαμε τον Φεβρουάριο του 2024.

Όπως και το «απλό» Yangwang U9, η έκδοση Track Edition θα ενσωματώνει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες. Η ισχύ ωστόσο της κάθε μονάδας αυξάνεται στα 755 PS και συνεργάζονται για την απόδοση 3.019 PS, αφήνοντας πίσω υπεραυτοκίνητα όπως η Lotus Evija και Rimac Nevera.

Η έκδοση U9 Track διατηρεί τα περισσότερα εξωτερικά χαρακτηριστικά του «κανονικού» μοντέλου, αλλά φέρει και ορισμένες αναβαθμίσεις όπως ένα νέο διαχύτη στο μπροστινό μέρος, μια ελαφρύτερη οροφή από ανθρακόνημα και μεγαλύτερους τροχούς 20”.

Το πίσω μέρος παραμένει σχεδόν ίδιο με το στάνταρ μοντέλο, με φτερό τύπου swan neck και μεγάλο διαχύτη με ρυθμιζόμενα πτερύγια.

Τα έγγραφα του MIIT αναφέρουν ότι το Yangwang U9 Track Edition θα μπορεί να επιταχύνει μέχρι τα 350 χλμ./ώρα, αλλά στην πραγματικότητα θα μπορεί να αναπτύξει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Ήδη η απλή εκδοχή του έχει αναπτύξει 391,91 χλμ/ώρα και διαθέτει «μόλις» 1.300 ίππους.