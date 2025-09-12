Θα κριθεί σήμερα το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας;

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αλλά ζητούν πιο ρεαλιστικούς στόχους.

Σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο τρίτος Στρατηγικός Διάλογος για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, υπό την πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen.

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον διάλογο θα συμμετάσχουν για ακόμη μία φορά η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι βασικοί φορείς, με αντικείμενο τη διασφάλιση του μέλλοντος ενός τομέα που είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία της Ευρώπης.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι στόχος της είναι να εγγυηθεί τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητά του κλάδου, δίχως τον εκτροχιασμό των σχεδίων για κλιματική ουδετερότητα.

Μεταξύ άλλων θα διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει ηγετικό ρόλο στα ηλεκτρικά οχήματα και να επιταχύνει την καινοτομία στα αυτόνομα και συνδεδεμένα οχήματα.

Ο Διάλογος είναι επίσης μια ευκαιρία να αποσαφηνιστούν οι πρωτοβουλίες που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως η αναθεώρηση του Κανονισμού για τα πρότυπα εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων, η πρόταση για εταιρικούς στόλους και η απλούστευση των ρυθμίσεων.

Ευρωπαίοι κατασκευαστές: Επενδύουν στην ηλεκτροκίνηση, ζητώντας ταυτόχρονα βοήθεια

Από τη μεριά της, η Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), δήλωσε ότι «η συνάντηση της 12ης Σεπτεμβρίου θα πρέπει να ανοίξει την αυλαία για μια πρακτική, πιο ευέλικτη και τεχνολογικά ουδέτερη πολιτική προσέγγιση για την αποανθρακοποίηση των οδικών μεταφορών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Παρισιού για το κλίμα».

Ο ACEA ζητάει οι στόχοι για τις εκπομπές CO2 σε αυτοκίνητα και επαγγελματικά οχήματα να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση είναι απαραίτητο να μην εξελιχθεί σε απειλή για την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης και την ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ζητάει δε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που καθιστά τα οχήματα μηδενικών εκπομπών την ξεκάθαρη επιλογή για πολίτες και επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς. «Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο».

Η ένωση ευρωπαίων κατασκευαστών επανέλαβε τη δέσμευσή της στη διαδικασία απανθρακοποίησης των οδικών μεταφορών, επενδύοντας μεγάλα ποσά σε μια πληθώρα νέων μοντέλων αυτοκινήτων.

«Ωστόσο, με το μερίδιο αγοράς νέων επιβατικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ να ανέρχεται στο 15,6%, οι συνθήκες που διευκολύνουν τη μετάβαση, όπως η υποδομή φόρτισης και τα κίνητρα αγοράς, πρέπει να βελτιωθούν επειγόντως για να προσεγγίσει η αγορά τους στόχους που ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ. Η κατάσταση της αγοράς για τα επαγγελματικά οχήματα, με μερίδιο ηλεκτρικών στο 8,5%, είναι ακόμη πιο κρίσιμη και χρειάζεται ειδική προσοχή. Είναι σαφές ότι χρειάζονται τρεις ξεχωριστές “λεωφόροι” — και προσαρμοσμένες πολιτικές σε κάθε μία — για επιβατικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα και βαρέα οχήματα».

Πρόβλημα για τους κατασκευαστές συνιστά η εξάρτηση της Ευρώπης από ασιατικούς κατασκευαστές μπαταριών, όπως επίσης οι υψηλότερες τιμές ενέργειας, αλλά και τα κανονιστικά κόστη σε σχέση με άλλες περιοχές, «γεγονός που εμποδίζει την ανταγωνιστικότητα».

Κατά τον ACEA, οι αποφάσεις που θα ληφθούν την Παρασκευή θα διαμορφώσουν όχι μόνο την πορεία για την απανθρακοποίηση των οδικών μεταφορών, αλλά ταυτόχρονα θα κρίνουν την οικονομική ασφάλεια και την οικονομική συνοχή.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος συνεισφέρει το 7% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άμεσα ή έμμεσα απασχολεί περίπου 13,8 εκατομμύρια άτομα.