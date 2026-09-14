Θετικός στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στις ΗΠΑ ο Τrump

«Η Ιαπωνία το κάνει, αλλά προσλαμβάνουν τους δικούς μας ανθρώπους. Το σημαντικό είναι ότι προσλαμβάνουν τους δικούς μας ανθρώπους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα αντισταθεί στο να κατασκευάζουν κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, παρά την ευρεία αντίθεση από Αμερικανούς γερουσιαστές και εταιρείες αυτοκινήτων.

«Αν η Κίνα ήθελε να έρθει και να ανοίξει ένα εργοστάσιο για να κατασκευάζει τα αυτοκίνητά της εδώ, θα ήμουν εντάξει με αυτό», δήλωσε ο Trump σε συνέντευξή του στην εκπομπή “The Ingraham Angle” του Fox News. «Η Ιαπωνία το κάνει, αλλά προσλαμβάνουν τους δικούς μας ανθρώπους. Το σημαντικό είναι ότι προσλαμβάνουν τους δικούς μας ανθρώπους», είπε.

Πρόσθεσε ότι δεν θέλει οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάζουν αυτοκίνητα στο Μεξικό και να τα στέλνουν στις ΗΠΑ. «Δεν κατηγορώ τα κινεζικά αυτοκίνητα», δήλωσε ο Trump.Οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν προτρέψει τον Trump, ο οποίος πρόκειται να συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping στην Ουάσινγκτον σε δύο εβδομάδες, να μην συμφωνήσει να επιτραπεί η πρόσβαση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην αγορά των ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, η Αμερικανίδα γερουσιαστής Elissa Slotkin, Δημοκρατική από το Mίσιγκαν, δήλωσε ότι υπήρχαν «φήμες ότι ο Trump σχεδιάζει να επιτρέψει την πώληση κινεζικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, ως μέρος μιας μεγαλύτερης συμφωνίας που ετοιμάζει.

Ένας κανονισμός που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση του πρώην προέδρου Joe Biden στις αρχές του 2025 απαγορεύει ουσιαστικά σε όλες τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να πωλούν ή να κατασκευάζουν επιβατικά οχήματα στις ΗΠΑ, σημειώνει το Reuters.

Η Ουάσινγκτον διατηρεί επίσης δασμούς άνω του 100% στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.Την περασμένη εβδομάδα, μια ομάδα που εκπροσωπεί σχεδόν όλες τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες προέτρεψε το Κογκρέσο να ψηφίσει γρήγορα νομοθεσία που θα αποκλείει μόνιμα τα κινεζικά οχήματα από την αγορά των ΗΠΑ.

Η Alliance for Automotive Innovation, η οποία εκπροσωπεί τις General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda, Stellantis και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, ζήτησε την ψήφιση του νομοσχεδίου μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.«Αυτή τη στιγμή, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κάνουν ντάμπινγκ επιδοτούμενων οχημάτων με συνδεδεμένο λογισμικό και υλικό σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ομάδας, John Bozzella, σε επιστολή του προς τους ηγέτες του Κογκρέσου.